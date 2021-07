Japan is de bakermat van het judo en daarom is er deze Spelen extra veel belangstelling voor de sport. De eerste keer dat judo op de olympische kalender stond voor de vrouwen was in 1992 bij de Spelen van Barcelona. Sindsdien is het vrouwenjudo onafgebroken aanwezig op het vierjaarlijkse sportevenement. Inmiddels zijn er bij de vrouwen in zeven verschillende gewichtsklassen medailles te verdienen.

Wat: Judo (vrouwen)

Waar: Nippon Budokan, Tokio

Wanneer: zaterdag 24 juli - zaterdag 30 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: Sanne Verhagen, Juul Franssen, Sanne Van Dijke, Guusje Steenhuis, Tessie Savelkouls

Opzet en locatie

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Nederlandse judoploeg met vijf mannen op jacht naar medailles 8 UUR GELEDEN

In dit artikel leggen we uit waarom de toernooiopzet en de locatie van het olympisch judotoernooi zo bijzonder en historisch is.

24 juli: tot 48 kilogram

Bij de lichtgewichten is er geen Nederlandse deelneemster deze Olympische Spelen. Favoriet is Daria Bilodid uit Oekraïne. Haar concurrentie komt uit Kosovo en Japan. Distria Krasniqi uit Kosovo is de nummer één van de wereld en doet voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Tot 2018 kwam Krasniqi uit in de klasse tot 52 kilogram. Funa Tonaki is een andere kanshebster. De Japanse werd in 2017 wereldkampioen in Boedapest en opgevolgd door Bilodid in 2018 en 2019.

25 juli: tot 52 kilogram

Ook in de klasse tot 52 kilogram is er geen Nederlandse te bewonderen. Voor gastland Japan is deze klasse wel zeer interessant. Uta Abe is torenhoog favoriet voor het goud. De Japanse is pas 21 jaar oud en deze dag kan heel speciaal worden want op dezelfde dag is ook haar broer topfavoriet in de klasse tot 66 kilogram,. Abe werd al twee keer wereldkampioen, waarvan één keer in de Budokan in 2019. De enige judoka die een bedreiging lijkt te kunnen vormen voor Abe is de Franse Amandine Buchard. Buchard is de nummer twee van de wereld en regerend Europees kampioen. We mogen ook iets verwachten van Majlinda Kelmendi uit Kosovo, Kelmendi is de regerend olympisch kampioen van Rio. Destijds stond zij in de finale tegen Odette Giuffrida uit Italië, een andere judoka om in de gaten te houden.

26 juli: tot 57 kilogram met Sanne Verhagen.

In de klasse tot 57 kilogram wordt Nederland vertegenwoordigd door Sanne Verhagen. Het moet echter wel heel vreemd lopen, wil de Nederlandse een medaille pakken in Tokio. Verhagen is de huidige nummer 28 van de wereld. In haar gewichtsklasse zijn er serieuze kansen voor Canada. Jessica Klimkait kan voor een primeur zorgen als ze het goud in de wacht sleept. Nog nooit won Canada een gouden medaille in het judo. Klimkait is de nummer één van de wereld en werd in juni wereldkampioen in Boedapest. De Japanse fans kijken naar Tsukasa Yoshida die Klimkait mogelijk kan bedreigen. Yoshida werd in 2018 wereldkampioen en gaat op haar eerste Olympische Spelen natuurlijk voor goud. Outsiders zijn Sarah Cysique uit Frankrijk, de Duitse Theresa Stoll en Nora Gjakova uit Kosovo. Haar broer komt die dag ook uit in de klasse tot 73 kilogram; een bijzondere dag dus voor een klein land als Kosovo.

Sanne Verhagen op het WK Judo 2021 in Hongarije Foto: Getty Images

26 juli: tot 63 kilogram met Juul Franssen

Bij de vrouwen tot 63 kilogram is de Nederlandse hoop gevestigd op Juul Franssen. Als huidige nummer elf van de wereld wordt het voor Franssen echter ook bijzonder lastig om een medaille te veroveren. Voor het goud is de Française Clarisse Agbegnenou huizenhoog favoriet. Agbegnenou is vijfvoudig wereldkampioen, maar olympisch goud ontbreekt nog op haar palmares. In Rio de Janeiro werd ze afgetroefd door de Sloveense Tina Trstenjak. Agbegnenou zal haar concurrenten goed in het vizier houden. We schatten in dat de Japanse Miku Tashiro ook voor de medailles gaat strijden. Deze drie dames vormen de topfavorieten, maar kunnen wellicht struikelen over Franssen, de Braziliaanse Ketleyn Quadros of de Cubaanse Maylin del Toro Carvajal.

28 juli: tot 70 kilogram Sanne van Dijke

Sanne van Dijke is de grootste Nederlandse kanshebster op een medaille. Van Dijke is nummer drie van de wereld en regerend Europees kampioen. Het is een competitieve klasse waarin de nummers één en twee van de ranglijst er niet slaagden zich te kwalificeren voor de Spelen. Dat maakt Sanne van Dijke de hoogst geplaatste deelneemster van het veld. Het kwalificatietraject is enorm zwaar geweest voor Van Dijke. Na de hevige concurrentiestrijd met landgenote Kim Polling is het nu aan Van Dijke om haar gelijk te bewijzen tegenover de internationale judotop. Twee judoka’s worden door de bookmakers hoger ingeschat dan Van Dijke. Chizuru Arai uit Japan is favoriet en ook Margaux Pinot uit Frankrijk maakt een goede kans op goud, al zal Van Dijke daar anders over denken. Houd ook wereldkampioen Barbara Matic uit Kroatië in de gaten, alsmede de Oostenrijkse outsider Michaele Polleres.

29 juli: tot 78 kilogram met Guusje Steenhuis

Ook in de klasse tot 78 kilogram maakt Nederland een goede kans op een medaille. Guusje Steenhuis wordt door de bookmakers als vierde kanshebster ingeschat. Madeleine Malonga is favoriet voor het goud. De Française is de nummer één van de wereld en voormalig wereldkampioen. De Japanse Shori Hamada is een echte specialist op de grond en kan ook maar zo eens de olympische titel opeisen. De Duitse regerend wereldkampioen Anna-Maria Wagner is in uitstekende vorm en met haar lengte is ze in haar voordeel. In het judo is het naast de techniek van belang om veel druk te zetten op de tegenstander, zodat bij een worp de balansverstoring nog beter tot zijn recht komt. De lange Wagner kan dat als geen ander.

Guusje Steenhuis op het WK Judo 2021 in Hongarije Foto: Getty Images

30 juli: +78 kilogram met Tessie Savelkouls

Bij de vrouwen boven 78 kilogram vaardigt Nederland Tessie Savelkouls af. Een wonder op zich, want Savelkouls raakte in februari vorig jaar ernstig geblesseerd. Ze brak haar scheenbeen en haar knie was volledig uit de kom. Dat ze kan lopen en inmiddels kan meedoen zegt alles over de winnaarsmentaliteit van de geboren Appelternse. Ze is daarmee de dark horse in deze klasse, want niemand weet hoe sterk ze is na haar blessure. De grote favorieten komen uit Japan en Frankrijk. Akira Sone en Romane Dicko zijn allebei pas 21 jaar oud, maar bulken van het talent. Andere kanshebbers zijn de olympisch kampioen van 2012 Idalys Ortiz uit Cuba en Iryna Kindzerska uit Azerbeidzjan, die met hun 31 en 30 jaar een stuk ouder zijn. Tokio kan zich opmaken voor een strijd tussen de generaties bij de zwaargewichten.

Waar kijk je de Olympische Spelen 2020?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Sluit hier je abonnement af

Judo Judo | Natascha Ausma pakt goud in Tbilisi in Nederlandse finale 28/03/2021 OM 14:48