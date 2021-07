Japan is de bakermat van het judo en daarom is er deze Spelen extra veel belangstelling voor de sport. De eerste keer dat judo op de olympische kalender stond was in 1964, toen de Spelen ook in Tokio waren. Inmiddels zijn er in zeven gewichtsklassen medailles te verdienen.

Wat: Judo (mannen)

Waar: Nippon Budokan, Tokio

Wanneer: zaterdag 24 juli - zaterdag 30 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Tornike Tsjakadoea, Frank de Wit, Noël van ’t End, Michael Korrel, Henk Grol

Opzet

Het judo heeft een andere opzet dan de meeste olympische sporten. Bij deze sport winnen niet drie, maar vier atleten een medaille per gewichtsklasse. Vanaf de kwartfinales kunnen verliezende judoka’s via een herkansingsronde alsnog in aanmerking komen voor een bronzen medaille, waardoor er hiervan twee worden uitgereikt. Dit is reeds vanaf 1964 het geval. Veel vechtsporten hanteren twee bronzen medailles, omdat het in een dergelijk toernooi voor kan komen dat een goede atleet in een vroeg stadium de topfavoriet tegenkomt. Door het herkansingssyteem is deze atleet niet direct kansloos voor een medaille als dat gebeurt. Elke dag staat er een specifieke gewichtsklasse op het programma. De judoka’s werken in één enkele dag het hele toernooi af, waardoor vermoeidheid op de loer ligt. Het aantal deelnemers ligt tussen de 22 en 34 en verschilt per gewichtsklasse.

Locatie

Uiteraard wordt er gejudood in de iconische Nippon Budokan, kortweg Budokan genoemd. Budokan betekent letterlijk vertaald ‘hal voor vechtsport’. De hal werd gebouwd voor de Olympische Spelen van 1964 in Tokio, waar Anton Geesink het goud pakte. Sindsdien is de Budokan gastheer geweest van talloze judotoernooien en andere vechtsportevenementen. Het gebouw staat in het centrum van Tokio en heeft naast vechtsportgrootheden ook vele muzieklegendes zijn deuren binnen zien lopen. Onder andere Led Zeppelin, Queen, Fleetwood Mac, Eric Clapton, Diana Ross, Bob Dylan en ABBA gaven concerten in de Budokan.

De Budokan in Tokio Foto: Getty Images

Favorieten

24 juli: tot 60 kilogram met Tornike Tsjakadoea

In deze gewichtsklasse wordt Nederland vertegenwoordigd door Tornike Tsjakadoea. De 24-jarige Leeuwarder met Georgische roots is zeer talentvol, maar een medaille in Tokio lijkt iets te veel gevraagd. Bij de bookmakers worden zeven judoka’s hoger ingeschat dan Tsjakadoea. Topfavoriet is de Japanse Naohisa Takato. Takato is voormalig nummer één van de wereld en mag in eigen land proberen olympisch goud te veroveren. Zijn voornaamste concurrenten zijn Yeldos Smetov uit Kazachstan en Robert Mshvidobadze uit Rusland.

25 juli: tot 66 kilogram

Ook in deze gewichtsklasse komt de favoriet voor goud uit het gastland. Hifumi Abe is pas 23 jaar oud, maar heeft al een flinke erelijst opgebouwd. Zo won hij op zeventienjarige leeftijd al het Tokyo Grand Slam. Zijn voornaamste concurrent is de nog jongere Manuel Lombardo. De Italiaan is 22 jaar oud en regerend Europees kampioen. De Koreaan An Baul moet als belangrijke outsider worden beschouwd. In deze gewichtsklasse doen geen Nederlanders mee.

26 juli: tot 73 kilogram

In de klasse tot 73 kilogram is eveneens geen Nederlandse deelnemer te bewonderen en wederom is een Japanner favoriet. Shohei Ono is zeer ervaren en weet bovendien wat het is om olympisch goud te veroveren. In Rio de Janeiro stond hij namelijk al op het hoogste podium. Daarnaast werd de Japanner drie keer wereldkampioen en verloor hij sinds 2015 geen enkele internationale wedstrijd meer. De concurrentie van Ono komt uit Georgië en Azerbeidzjan. Lasha Shavdatuashvili won in Londen olympisch goud en is de huidige nummer drie van de wereld. Rustam Orujov staat een plekje boven de Georgiër op de wereldranglijst en verloor in 2016 de Olympische finale van Ono.

27 juli: tot 81 kilogram met Frank de Wit

In de klasse tot 81 kilogram kan het wel eens op een burenruzie uitdraaien. Matthias Casse uit België is regerend wereldkampioen en nummer één van de wereld. Casse is favoriet voor het goud, maar Nederland heeft met Frank de Wit ook een ijzer in het vuur. Casse kijkt in eerste instantie vooral naar de Georgiër Tato Grigalashvili en de Japanner Takanori Nagase, maar wellicht kan De Wit voor een verrassing zorgen. Door de bookmakers worden zes deelnemers hoger ingeschat dan De Wit.

Frank de Wit op het WK 2021 in Hongarije Foto: Getty Images

28 juli: tot 90 kilogram met Noël van ‘t End

De grootste medaillekans bij de mannen komt van Noël van ’t End. De judoka uit Houten werd in 2019 al wereldkampioen in Tokio en weet dus wat het is om te winnen in de Budokan. Momenteel staat Van ’t End tweede op de wereldranglijst. Nikoloz Sherazadishvili is de huidige nummer één van de wereld en regerend wereldkampioen. De in Georgië geboren Spanjaard is de uitgesproken topfavoriet in Tokio. Saillant detail is dat zijn naaste belager Lasha Bekauri het geboorteland van Sherazadishvili vertegenwoordigt. Van ’t End wordt als derde kanshebber gezien.

29 juli: tot 100 kilogram met Michael Korrel

In de klasse tot honderd kilogram beschikt Nederland over een gevaarlijke outsider. Michael Korrel wordt door de bookmakers als vierde ingeschat. Favoriet is de Georgiër Varlam Liparteliani. De mondiale nummer één verloor in Rio de Janeiro de olympische finale en is ongetwijfeld gebrand op revanche. Zijn grootste concurrenten komen uit Japan en Portugal. Aaron Wolf gaat proberen voor eigen publiek boven zichzelf uit te stijgen en Jorge Fonseca is regerend wereldkampioen.

30 juli: boven 100 kilogram met Henk Grol

Bij de zwaargewichten is de grootste ster van het internationale judo te bewonderen. Teddy Riner uit Frankrijk is huizenhoog favoriet om voor de derde keer op rij olympisch goud te pakken. Riner won van 2010 tot 2020 154 wedstrijden op rij totdat hij vorig jaar zeer verrassend verloor van de Japanner Kokoro Kageura. De beul van Riner is er echter niet bij in Tokio en dus rekent de hele judowereld op een nieuwe gouden medaille voor Teddy Bear. Zijn voornaamste concurrenten zijn Tamerlan Bashaev uit Rusland en Hisayoshi Harasawa uit Japan. De kans dat Henk Grol meedoet voor goud is niet groot. Zes judoka’s worden hoger ingeschat dan de 36-jarige Nederlander.

Waar kijk je de Olympische Spelen 2020?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

