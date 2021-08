Sanda Aldass geeft aan dat ze genoten heeft van haar deelname aan de Olympische Spelen. "Het is een eer om vluchtelingen, niet alleen in Europa, maar in heel de wereld te vertegenwoordigen. Ik ben heel blij om op de olympische mat te doen, waar ik van houd. Dat is heel belangrijk voor mij."

Aldass vluchtte in 2015 vanuit Syrië naar Nederland. Na zes maanden in een asielzoekerscentrum te hebben gezeten ging ze wonen in Almere. Voor haar vlucht liet ze haar zoon en man achter. Haar man en zoon mochten later wel naar Nederland komen.

De 31-jarige judoka begon pas later met judoën. Eerst speelde ze basketbal, maar terwijl ze de hal uitliep hoorde ze judoka's trainen en liep op het geluid af. "Ik ging naar huis en vroeg mijn ouders of ik ook op judo mocht. Mijn ouders vonden dat een beter idee dan basketballen op straat en in de tuin. Zo ben ik begonnen met judoën"

Over haar drie kinderen zegt ze: "Ze waren niet echt blij voor mij omdat ze nog zo jong zijn. Mijn oudste zoon begrijpt wel wat de Olympische Spelen zijn en zei: "Ga erheen en doe wat je graag doet."

Aldass kwam uit in de klasse tot 57 kilogram. In de eerste ronde verloor ze kansloos van de Servische Perisic.

