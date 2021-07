De eerste tegenstanders van Nederland kwamen uit Oezbekistan. Henk Grol werd een dag eerder op het individuele toernooi in 25 seconden uitgeschakeld door Bekmurod Oltiboev. Nu vroeg op de dag moesten de twee wederom de judomat op. Spannend werd het niet. Oltiboev herhaalde zijn truc van gisteren en Grol trapte er wederom volledig in. Dit maal duurde de wedstrijd 19 seconden.

Sanne Verhagen kwam als tweede in actie. Zij won haar wedstrijd tegen Keldiyorova met een ippon. Tornike Tsjakadoea en Sanne van Dijke moesten hun meerdere erkennen in de Oezbeken. Noel van 't End en Guusje Steenhuis zorgden weer voor een 3-3 stand op het scorebord. Als de beslissende wedstrijd was het wederom Grol - Oltiboev. Drie keer is scheepsrecht en deze keer bleef de Nederlander wel overeind.

Tokyo 2020 | Kwartfinale gemengd team judo Nederland - Oezbekistan

In de kwartfinale beet Sanne Verhagen het spits af tegen de Brazilianen. Na 5 minuten en 4 seconden kreeg de Pimenta haar derde shido en daarmee was de wedstrijd beslist. Vervolgens was het stuivertje wisselen en wederom was de beslissende wedstrijd voor Grol. De Nederlander nam het op tegen Rafael Silva. Na drie shido's voor de Braziliaan ging de winst naar de Nederlanders.

De Franse judoka's waren letterlijk en figuurlijk een maatje te groot. Tsjakadoea verloor van Chaine met een ippon. in de drie daarop volgende wedstrijden met Van Dijke, Van 't End en Steenhuis was een waza-ari genoeg om de wedstrijd te beslissen. De Fransman Teddy Riner hoefde nieteens in actie te komen.

Om 10.00 uur neemt Nederland het op tegen Duitsland voor de bronzen medaille.

