Tussen 2010 en 2020 verloor Teddy Bear, zoals Riner liefkozend genoemd wordt, geen enkel gevecht. Iedereen ging er dus van uit dat de in Guadeloupe geboren judoka in Tokyo zijn derde opeenvolgende gouden olympische medaille zou ophalen.

Dat was dus buiten Tamerlan Bashaev gerekend, al was de beslissende worp enigszins dubieus te noemen. De Rus leek zijn opponent vooral omver te duwen. Toch kende de VAR de score toe en moest een mopperende Riner zich dus opmaken voor de herkansing.

