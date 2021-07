Tsjakadoea begon fantastisch aan zijn eerste Olympische Spelen. Hij verschalkte twee tegenstanders met een specaculaire waza-ari. Vooral de overwinning in de tweede ronde was indrukwekkend. Tsjakadoea schakelde de Russische nummer één van de plaatsingslijst, Robert Mshvidobadze, uit. Een ronde later werd de Nederlander echter in een houdgreep genomen, waar hij niet meer uitkwam. Hierdoor is brons het hoogst haalbare voor Tsjakadoea in Tokio.

De verliezers van de kwartfinales mogen via de herkansingsronde proberen om zich te plaatsen voor de wedstrijden om de bronzen medailles. De winnaars van de herkansingsronde nemen het op tegen de verliezers van de halve finales. Allebei de winnaars van deze partijen krijgen een bronzen medaille. Tsjakadoea komt naar verwachting rond 10:30 weer op de mat. Hij neemt het dan op tegen Artem Lesiuk uit Oekraïne.

