Nadat Van Dijke tot winnaar is uitgeroepen richt ze zich al snel bezorgd tot Tanaka. Ze praten en gebaren wat waarna de kersverse winnares van het brons de Japanse optilt en naar de kant draagt. "Dit hoort gewoon bij judo", gaf ze na afloop aan in een reactie aan het AD.

Ondersteuning

Tanaka had knieproblemen en was niet meer in staat om goed strijd te leveren. "Ik wilde haar eerst wat ondersteuning geven zodat ze hinkelend van de mat kon. Maar haar Engels was niet goed genoeg. Ik besloot haar daarom maar op te tillen. Uiteraard vroeg ik wel aan welk been ze een blessure had, zodat ik het niet erger zou maken."



De opgave van haar tegenstander voorkwam dat Van Dijke, vorig jaar ook winnares van het brons op de Olympische Spelen, haar overwinning vierde. "Ik juich niet als iemand geblesseerd moet stoppen. Dat ligt niet in mijn aard en past ook niet bij de sport. Natuurlijk ben ik blij met brons, maar dat houd ik dan even in."

Verdiend

De medaille vindt ze verdiend. "Tanaka is linkshandig en dat maakt het voor mij altijd moeilijk om er doorheen te komen. Daar heb ik veel op getraind waardoor ik er nu een oplossing voor had. Uiteindelijk haakte ze geblesseerd af, maar ik was wel de bovenliggende partij."



De derde plaats is een mooi resultaat na het verlies tegen Lara Cvjetko in de kwartfinale. Toch hoopte ze stiekem op meer. "Ik had de medaille graag in het goud had gehad, maar een WK-medaille is niet zomaar iets. Ik ben heel tevreden met mijn carrière. Maar als ik elke dag op de trainingen alles wil geven, dan moet ik een doel stellen. En dat is goud op het WK of bij de Olympische Spelen. Dus die moet er uiteindelijk wel gaan komen."

Waar kijk je?

