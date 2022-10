De 21-jarige Nederlander, die in Oezbekistan debuteert op een wereldkampioenschap, zocht vroeg in de wedstrijd de aanval, maar bracht zijn opponent niet aan het wankelen. Aanvankelijk bleef het van beide kanten vooral bij aftasten.

IPPON

Ad

Met nog een minuut veertig op de klok plaatste de Japanner een aanval, waarbij hij Verhorstert over zijn heup zwiepte. De Nederlander deed nog een verwoede poging om te voorkomen dat hij vol op zijn rug landde, maar tevergeefs.

Judo WK Judo | Negentien Nederlanders strijden om WK-medailles in Oezbekistan EEN DAG GELEDEN

Met de uitschakeling van de jonge Venlonaar is de Nederlandse ploeg klaar voor vandaag. Op zaterdag komt er helemaal geen Nederlander in actie. Zondag zijn Geke van den Berg en Sanne Vermeer (vrouwen -63 kg) en Frank de Wit (mannen -81 kg) de eerstvolgende landgenoten die aan de bak mogen.

Waar een overwinning van Verhorstert een stunt zou zijn geweest, lijken de kansen van Nederland later dit toernooi groter. Dan komen er met Roy Meijer, Michael Korrel en Jur Spijkers Nederlandse titelkandidaten op de tatami.

TOKYO 2020

Hoewel Maruyama de laatste twee edities van het WK Judo op zijn naam wist te schrijven, ontbrak hij vorig jaar op de Olympische Spelen in eigen land. In het Japanse kwalificatietoernooi verloor hij destijds van Hifum Abe, die vervolgens in Tokyo het goud opeiste.

WAAR KIJK JE HET WK JUDO?

Volg alle Nederlanders in hun jacht op de medailles, elke dag live op discovery+

Judo WK Judo | Tsjakadoea verliest in derde ronde na dubieuze diskwalificatie EEN DAG GELEDEN