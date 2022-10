WK Judo | Michael Korrel verovert tweede Nederlandse bronzen medaille in Tasjkent

Korrel nam het in de strijd om het brons in de klasse onder 100 kg op tegen de Georgiër Ilia Sulamanidze, die op het vorige WK in Budapest al eerder brons pakte. De Nederlander begon sterk en zette kort voor tijd met een waza-ari de 1-0 op het scorebord.

Met nog veertig seconden op de klok was Korrel niet meer van plan zijn bronzen plak op te geven. De 28-jarige judoka vocht de partij knap uit op de grond en zorgt zo voor de tweede Nederlandse medaille op dit WK.

Eerder dit jaar pakte Korrel nog goud op het Europees Kampioenschap in Sofia. Het is niet de eerste WK-medaille voor de atleet uit Vianen. In 2019 kreeg hij al eens een bronzen medaille om zijn nek gehangen op het WK in Tokio.

Gestrand op thuisfavoriet

Vanwege zijn tweede plaats op de wereldranglijst mocht Korrel de eerste ronde in Tasjkent overslaan. In de tweede ronde kwam hij de Oostenrijker Aaron Fara tegen, maar die horde werd snel overwonnen. Ook de derde partij tegen de Braziliaan Rafel Buzacarini en de kwartfinale tegen de Belgische Bulgaar Toma Nikiforov waren een prooi voor Korrel.

In de halve finale stuit de judoka dan op thuisfavoriet Muzaffarbek Turoboyev. De Oezbeek komt al vroeg in de partij op voorsprong en een kleine minuut voor tijd wordt Korrel vol op de rug gelegd en is de gouden droom voorbij. Niet veel later op de dag pakt Turboboyev voor eigen publiek zelfs het goud.

Debutante redt het niet

Naast Korrel kwamen er vandaag nog drie andere Nederlanders in actie. Vooral Guusje Steenhuis had zich vooraf een stuk meer voorgesteld van het wereldkampioenschap. Ze pakte dit jaar op het EK nog zilver en na haar gewonnen tweede ronde tegen Pekovic uit Montengro leek er geen vuiltje aan de lucht.

In de derde ronde tegen de Italiaanse Giorgia Stangherlin gaat het echter mis. Steenhuis verliest verrassend en ziet haar kansen op een medaille verdwijnen.

In dezelfde vrouwenklasse vloog debutante Natascha Ausma er na een bye in de eerste ronde, in de tweede ronde direct uit tegen de regerend wereldkampioen Anna-Maria Wagner. Geen schande dus voor de 26-jarige Ausma. Ook voor Simeon Catharina was het in de klasse onder 100 kg na een ronde al gedaan. Hij verloor van de Japanner Kentaro IIda.

Zwaargewichten aan zet

Morgen nieuwe kansen voor de Nederlandse ploeg, want dan zijn de zwaargewichten aan zet. Bij de vrouwen boven de 78 kg zien we Marit Kamps in actie en bij de mannen boven 100 kilo jagen Jur Spijkers en Roy Meyer op een medaille.

Vooral van Spijkers kunnen we het een en ander verwachten. De Brabander werd in Sofia namelijk Europees Kampioen door Johannes Frey in de finale te verslaan.

Waar kijk je het WK Judo?

