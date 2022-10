Het toernooi begint voortvarend voor de Nederlanders. In de tweede ronde komt Kazachstan nog op een 3-2-voorsprong, maar Jur Spijkers en Hidde Jager draaien de wedstrijd compleet om en zorgen voor een Nederlandse plaats in de kwartfinales.

In die kwartfinale treft Nederland met Japan een van de topfavorieten voor het goud. De Japanners zijn duidelijk een maatje te groot, want de eerste vier partijen gaan direct verloren en dus is brons het maximaal haalbare voor de judoploeg.

Ad

Dan moet wel eerst gewonnen worden in de herkansingsronde en dat blijkt geen enkel probleem voor Nederland. Doordat tegenstander Oekraïne een judoka minder kan opstellen, beginnen ze met een 1-0 achterstand en na drie gewonnen partijen van Guusje Steenhuis, Michael Korrel en Sanne Vermeer is de overwinning al rap een feit.

Judo WK Judo | Nederlanders grijpen opnieuw naast brons in mixed team 2 UUR GELEDEN

WK Judo | Nederlandse judoka's verslaan Oekraïne met ruime cijfers in herkansingsronde

Strijd om brons

Net als vorig jaar op de Olympische Spelen in Tokio speelt de Nederlandse ploeg een beslissingswedstrijd om het brons. Dit keer is Israel de tegenstander. Nederland begint goed wanneer de eerste judoka, Frank de Wit, zijn tegenstander vol op de rug gooit.

Daarna gaat het echter bergafwaarts voor Nederland. Guusje Steenhuis verliest van Raz Hershko, die in Sofia nog zilver pakte en ook Michael Korrel heeft het moeilijk in zijn partij tegen Peter Paltchik, maar weet die in de golden score toch naar zich toe te trekken.

Daarna is het aan Pleuni Cornelisse en Ivo Verhorstert, maar beide judoka's zijn een maatje te klein voor hun Israelische tegenstander. Sanne Vermeer moet dan winnen, maar raakt in de golden score geblesseerd en kan haar partij niet vervolgen. En dus grijpen de Nederlanders opnieuw naast het eremetaal op het mixed team-onderdeel.

Na de troostfinale vochten Japan en Frankrijk om de gouden medailles. Grootmacht Japan bleek net iets sterker dan Frankrijk en won de finale met 4-2.

Waar kijk je?

Volg alle Nederlanders in hun jacht op de medailles live op discovery+

Judo WK Judo | Nederlandse judoka's verslaan Oekraïne met ruime cijfers in herkansingsronde 4 UUR GELEDEN