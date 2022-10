Tegen Kim, de nummer achttien van de wereld, liep Meyer voortdurend achter de feiten aan. De Koreaan kwam al snel op voorsprong met een waza-ari. Deze gaf hij niet meer uit handen.

Meyer boekte zijn knapste zege woensdag in de kwartfinale. Hierin was hij te sterk voor thuisfavoriet Alisher Yusupov. In de golden score sloeg hij toe met een waza-ari. Vervolgens liep hij na een verlies tegen de Cubaan Andy Granda alsnog de finale mis.

Ad

Geen medaille voor Spijkers en Kamps

Judo WK Judo | Roy Meyer grijpt naast het brons na verlies tegen Koreaan Minjong Kim 3 UUR GELEDEN

Jur Spijkers vloog er woensdag in dezelfde klasse direct uit. De Europees kampioen delfde verrassend het onderspit tegen Tatsuru Saito. De Japanner zegevierde in de golden score dankzij een ippon.

Marit Kamps strandde tijdens haar WK-debuut in de kwartfinale. In de klasse boven 78 kilogram verloor ze van de Franse favoriete Romane Dicko. Ze mocht daarna in de herkansing tegen Hayun Kim uit Korea, maar ging ten onder in de golden score.

Waar kijk je?

Volg alle Nederlanders in hun jacht op de medailles, elke dag vanaf 08:00 uur live op discovery+

Judo WK Judo | Roy Meyer strijdt om het brons na verlies in de halve finale 6 UUR GELEDEN