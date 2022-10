Meyer verloor de partij dankzij twee waza-ari's, en dus ippon, van Granda. Jammer, want Meyer was juist zo goed op stoom nadat hij in de kwartfinale Yusupov met een waza-ari in de golden score had verslagen.

Woensdagmiddag staat de strijd om het brons op het programma. De Koreaan Minjong Kim is zijn tegenstander.

Ad

In dezelfde klasse lag Jur Spijkers er direct uit. De Europees kampioen delfde verrassend het onderspit tegen Tatsuru Saito. De Japanner, die inmiddels de finale heeft bereikt, sloeg in de golden score toe met een ippon.

Judo WK Judo | Michael Korrel verovert tweede Nederlandse bronzen medaille in Tasjkent EEN DAG GELEDEN

Kamps gaat voor brons

Bij de vrouwen maakt Marit Kamps nog kans op het brons in de klasse boven 78 kilogram. De Nederlandse verloor in de kwartfinale van Romane Dicko uit Frankrijk.

Via de herkansing strijdt ze voor eremetaal. Woensdagmiddag treft ze hierin als eerste de Koreaanse Hayun Kim.

Waar kijk je?

Volg alle Nederlanders in hun jacht op de medailles, elke dag vanaf 08:00 uur live op discovery+

Judo WK Judo | Michael Korrel verovert tweede Nederlandse bronzen medaille in Tasjkent EEN DAG GELEDEN