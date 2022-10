Sanne van Dijke moest het in de strijd om het brons opnemen tegen Shiho Tanaka. De Japanse raakte echter vroeg in de partij geblesseerd aan haar knie, na een worp van Van Dijke. Ze probeerde nog wel even door te gaan, maar moest uiteindelijk toch opgeven.

Het is voor Van Dijke opnieuw een belangrijke medaille, na haar zilveren plak op het Europees Kamioenschap in Sofia en haar bronzen medaille op de Olympische Spelen. In Tokio was zij de enige Nederlandse judoka die eremetaal mee mocht nemen naar huis.

WK Judo | Sanne van Dijke pakt brons en draagt geblesseerde tegenstander van de tatami

De weg naar brons

De 27-jarige Van Dijke begon haar toernooi in de tweede ronde tegen Katie-Jemima Yeats-Brown en kende weinig moeite met de Britse. Op ippon stootte ze door naar de derde ronde, waar de Israelische Maya Goshen stond te wachten.

Dat Van Dijke op meerdere manier een partij kan winnen, bewees ze in die derde ronde door de arm van Goshen te overstrekken en zij daardoor genoodzaakt was om af te kloppen. Een plaats in de halve finale lonkt dan, maar na een waza-ari van de Kroatische Lara Cvjetko in de kwartfinale was brons het maximaal haalbare.

Daarvoor moesten alleen nog wel twee partijen worden gewonnnen. In de herkansingsronde was ze te sterk voor Michaela Polleres uit Oostenrijk en ook de strijd om brons, was mede door de blessure van Tanaka, een simpel karwei.

Sanne van Dijke (uiterst rechts) geniet van haar bronzen medaille op het WK-podium. Foto: Getty Images

Van 't End stelt teleur

Naast Van Dijke waren er vandaag nog drie andere Nederlanders actief in de hoofdstad van Oezbekistan. Van Noël van 't End werd vooraf veel verwacht, maar een coronabesmetting gooide roet in zijn voorbereiding.

De voormalig wereldkampioen wint zijn eerste partij nog wel, maar moet in de derde ronde het hoofd buigen voor de Bulgaar Ivaylo Ivanov. In dezelfde -90 klasse bij de mannen kwam ook Jesper Smink in actie. Hij verloor in de tweede ronde van de Duitser Eduard Trippel.

Ook voor Hilde Jager in de -70 klasse bij de vrouwen was het toernooi in de tweede ronde voorbij. Jager kwam tekort tegen de Kroatische Barbara Matic.

Nieuwe medaillekansen

Morgen gaan de Nederlanders verder in hun jacht op medailles. Bij de vrouwen staat de -78 klasse op de rol en bij de mannen komen de judoka's onder de 100 kg in actie en er liggen zeker kansen op medailles.

Guusje Steenhuis pakte op het EK in Praag nog zilver en wil in Oezbekistan haar tweede WK-medaille pakken. Natascha Ausma maakt haar debuut en kan zonder druk proberen te verrassen.

Bij de mannen is de hoop gevestigd op Michael Korrel die op het EK in Tsjechië zijn eerste gouden medaille pakte. Hij wordt in zijn klasse bijgestaan door landgenoot Simeon Catharina, die in 2021 nog goud won op de Grand Slam in Kazan.

Waar kijk je het WK Judo?

