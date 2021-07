Wat je moet weten

Er zijn twee disciplines bij karate kumite en kata. Kata is het onderdeel waarin de karateka niet tegenover een andere atleet staat, maar alleen op de mat bewegingen uitvoert. De bewegingen kunnen zowel offensief als defensief zijn en worden uitgevoerd tegenover een virtuele tegenstander. Waar vroeger de winnaar doormiddel van een jurysteem met vlaggetjes bekend werd gemaakt, geven de zeven juryleden tegenwoordig punten. De score wordt gebaseerd op houding, techniek, transities, timing, correcte ademhaling, focus en gelijkvormigheid.

Wat: Karate

Waar: Nippon Budokan

Wanneer: donderdag 5 augustus- zaterdag 7 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Favorieten: Sandra Sanchez, Ryo Kiyuna, Steve Dacosta, Ugur Aktas, Anzhelika Terliuga, Jovana Prekovic, Irina Zaretska

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020: Karate voor het eerst op olympisch programma 15 UUR GELEDEN

De kumite is de gevechtsdiscipline in het karate. Het deelnemersveld wordt verdeeld in drie verschillende gewichtsklassen. -55, -61 en +61 kilogram bij de vrouwen en tot -67, -75 en +75 kilogram bij de mannen. Punten kunnen gescoord worden door met de hand of voet de tegenstander te raken. Het raken moet altijd boven de band gebeuren. Als een karateka met de hand de torso of het gezicht raakt van de tegenstander wordt een yuko, een punt gegeven. Een waza-ari, twee punten, kan verdiend worden door met een trap de achterkant van het hoofd of de torso te raken. Een ippon, drie punten, krijgt een karateka door met een trap het hoofd van de tegenstander te bereiken of een succesvolle aanval uit te voeren terwijl de tegenstander op de grond ligt.

Olympische Spelen Tokyo 2020: Karate voor het eerst op olympisch programma

Per discipline doen er tien atleten mee. Voor Nederland wist niemand zich te kwalificeren in deze sport. De tien atleten worden ingedeeld in twee poules van vijf deelnemers. De beste twee atleten per poule kwalificeren zich voor de halve finale. Weet een atleet de halve finale te bereiken dan is hij of zij zeker van een medaille. Er zijn namelijk net als in de andere gevechtsporten twee bronzen medailles te vergeven. De verliezers van de halve finales winnen en brons en de winnaars van de halve finales strijden dezelfde dag nog om de gouden medaille.

Favorieten

In de discipline kata lijkt de strijd om de gouden medaille twee keer tussen Spanje en Japan te gaan. De Spaanse Sandra Sanchez en de Japanse Kiyou Shimizu ontlopen elkaar maar weinig en zijn de grootste favorieten voor goud. Bij de mannen zal het thuispubliek Ryo Kiyuna aanmoedigen. De Spanjaard Damian Quintero is zijn grootste concurrent.

Op het laatste wereldkampioenschap in 2018 werden Steven Da Costa (Frankrijk), Bahman Askari (Iran) en Ivan Kvesic (Kroatië) kampioen in de olympische klassen bij de mannen. Op hen zullen de ogen in Tokio ook gericht zijn. Bij de vrouwen waren dit Dorota Banaszczyk (Polen), Jovana Prekovic (Servië) en Irina Zaretska (Azerbeidzjan).

Waar kijk je?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.