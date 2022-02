Op 19 maart staat in Hasselt het eerste GLORY Kickboxing evenement van 2022 op het programma. In de Trixxo Arena staat een zeer sterke line-up voor de kickboks liefhebbers om het jaar mee af te trappen.

Levi Rigters: "Dit is mijn grootste gevecht en het gameplan is klaar. Als ik deze uitvoer ga ik de partij winnen."

Het hoofdgevecht van de avond is een partij tussen de voor eigen publiek vechtende Jamal Ben Saddik en Levi Rigters. Het gevecht vindt plaats in de zwaargewicht divisie en is een partij tussen de gevestigde naam Ben Saddik en het opkomende talent Levi Rigters. Het is eveneens een ouderwetse Nederland vs. België partij.

Eveneens staat op het co-main event van de avond een partij op het programma tussen de Pool Arek Wrzosek en kickboks legende Badr Hari. Het is een gevecht waar ,sinds de eerste partij in september vorig jaar, door veel fans hartstochtelijk naar wordt toe geleefd. Hari werd verrast door een hoge trap van de Pool. Wrzosek won de partij nadat hij zelf al driemaal was neergegaan (echter niet drie keer in dezelfde ronde). Nu zal de rematch plaatsvinden in Hasselt.

Badr Hari vecht rematch tegen Arek Wrzosek Foto: Getty Images

Overigens staan er ook nog twee titelpartijen op het programma in België. Artem Vakhitov gaat zijn licht-zwaargewicht titel verdedigen tegen de zeer hongerige Luis Tavares. Beide atleten stonden in 2013 al eens tegenover elkaar. Toen was Vakhitov de sterkste. Echter zijn beide mannen inmiddels al een stuk verder in hun carrière en zal er waarschijnlijk een hele andere partij plaats gaan vinden. Uiteraard zullen de revanche gevoelens van Tavares wel degelijk nog aanwezig zijn.

Jamal Ben Saddik: "Totaal geen druk om voor het eigen publiek te vechten."

Tiffany van Soest kan ook haar borst natmaken. De Amerikaanse met Nederlandse roots gaat het opnemen tegen Manazo Kobayashi. Van Soest zet tijdens deze partij haar super bantamgewicht titel op het spel. Kobayashi is de kampioen van het Japanse RISE. Dit wordt sinds de nieuwe uitdaging van GLORY tegen andere kickboks organisaties de eerste onderlinge confrontatie tussen twee kampioenen.

Van Soest zet GLORY titel op het spel tegen RISE kampioene Kobayashi Foto: Getty Images

Tot slot staan er nog drie partijen op het programma. Ertugrul Bayrak neemt het op tegen Serkan Ozcaglayan in de middengewicht divisie in “The Battle of the Turks”. Ook de lang verwachtte terugkeer van Nordin Ben Moh die voor het eerst zijn opwachting maakte bij GLORY tijdens het tweede evenement staat op het programma. Hij treft de Fransman Guerric Billet in de lichtgewicht divisie.

De avond wordt geopend met de prelim partij tussen Jay Overmeer en Jos van Belzen in de weltergewicht divisie.