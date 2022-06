Aanpassing

Badr Hari vertelde aan het publiek dat hij in zijn afgelopen partijen te verdedigend gevochten heeft. Iets wat niet bij zijn stijl past in het kickboksen. Eveneens heeft hij in het begin sinds zijn terugkeer met een nieuwe coach (Said El Badaoui) gewerkt en moest hij hier uiteraard ook aan wennen. Inmiddels is hij weer de oude en weet hij dat zijn beste verdediging de aanval is. En dat gaat hij op 8 oktober laten zien.

Respect

Overeem reageerde verbaast op een vraag van Remy Bonjasky of het een makkelijke partij zou worden voor hem tegen Badr Hari. Je mag nooit iemand onderschatten zei ‘The Reem’. Je moet je altijd op het ergste voorbereiden. Hari is een legende en een zeer getalenteerde vechter. Beide mannen hebben kort samen getraind. Overeem verwacht een goede partij en weet dat Hari er alles aan zal doen om van hem te winnen. Eveneens was Overeem niet gediend van de opmerking van Bonjasky of hij “Badr even kon vertellen face-to-face wat hij tegen hem gaat doen in oktober”. De Nederlander liet weten zich niet met dat soort kinderachtige spelletjes bezig te houden. Hij heeft respect voor Hari.

Alistair Overeem aan het woord. Badr Hari luistert aandachtig mee. (Photo Credits: GLORY Kickboxing) Foto: Other Agency

De focus van Hari is nooit weg. Op een vraag hoe hij gemotiveerd kan blijven na zoveel verliespartijen op rij is Hari duidelijk. Het leven gaat niet alleen maar om winnen. Iedereen kent hoge pieken, maar eveneens diepe dalen. Soms gaat het goed en soms gaat het minder. Daar moet je doorheen en doorpakken. Het gaat erom hoe je ermee omgaat en hoe je het weet om te draaien. Hari voelt zich uitstekend en kijkt uit om zijn eerste GLORY Kickboxing overwinning te pakken in oktober. Het boek is nog lang niet dicht.

Hoogtepunt

Hari zegt dat de tweede partij tegen Overeem een van de hoogtepunten is uit zijn carrière. Veel K-1 vechters destijds hadden Overeem onderschat toen hij van het MMA overkwam naar het kickboksen. Hari zei dat Overeem in zijn ogen destijds niet een hoogstaande kickbokser was, maar dat Overeem al snel het tegendeel bewees. Dus na het verlies in de eerste partij was Hari zeer goed voorbereid in de tweede partij die hij dus won via TKO in de tweede ronde.

Outsider

Op de vraag van Eurosport’s Dennis Kornman of Hari hetzelfde gevoel heeft als de eerste keer tegen Overeem. Destijds werd er het beeld gecreëerd van een MMA vechter die de kickbokswereld probeerde te veroveren is Hari stellig. Hij vindt het niet vergelijkbaar. Nu weet iedereen wat Overeem kan in het kickboksen. Destijds was hij een soort van outsider waarvan niemand wist of hij ook met de toppers binnen de K-1 kon meekomen.

Kickbokslegende Badr Hari tijdens de persconferentie (Photo Credits: GLORY Kickboxing) Foto: Other Agency

Of Hari eenzelfde partij verwacht weet hij niet. Overeem heeft al jaren niet meer in het kickboksen gevochten en volgens Hari kan dat moeilijk worden. Plus hij is ook ouder geworden uiteraard. Hari complimenteert Overeem wel voor zijn MMA carrière. Hari zegt dat Overeem een toptalent is en dat de laatste 20 jaar heeft laten zien in de vechtsport. Echter is hij hem wel van plan ‘hel te geven’ in oktober.

Gevoel van thuiskomen

Overeem voelt zich thuis. Eindelijk weer eens vechten in Nederland. Dat is iets wat hem erg motiveert. Na tien jaar in de Verenigde Staten gewoond en gevochten te hebben is het nu mooi om weer in Nederland te zijn en te kunnen vechten in eigen land. Eigenlijk was Verhoeven het doel. Maar volgens Overeem is Verhoeven ‘iets van een film aan het doen’ en Hari wilde de partij heel graag dus zodoende. Overeem verwacht een tot het bot gemotiveerde Hari. Hij is in een do or die situatie.

De terugkeer van Alistair Overeem in het kickboksen (Photo Credits: GLORY Kickboxing) Foto: Other Agency

Overeem weet dat als hij verliest van Hari hij geen titelgevecht krijg aangeboden tegen Rico Verhoeven. De Nederlander zit daar niet over in. Het derde gevecht tegen Hari motiveert hem. Iedereen wil die derde partij zien om de rivaliteit voor eens en altijd te beslissen. Overeem weet dat als hij wint dat Rico Verhoeven wacht. Dat is waar hij naartoe werkt.

Plazibat & Van Soest

Tot slot werd ook Antonio Plazibat aan het evenement toegevoegd. Hij gaat vechten tegen de winnaar van de partij tussen Jamal Ben Saddik en Benjamin Adegbuyi die op 20 augustus tegen elkaar vechten. De partij tussen Plazibat en Ben Saddik of Adegbuyi zal zijn voor de interim zwaargewicht titel.

Echter zou het ook zomaar eens voor de ‘echte’ zwaargewicht titel kunnen zijn. Kampioen Verhoeven keert pas in 2023 terug. Eveneens zal ook kampioene Tiffany van Soest haar titel gaan verdedigen tegen een nog niet bekend gemaakte opponente.

GLORY evenementen voor 2022

- GLORY 81 (20 augustus)

- GLORY Rivals 2 (17 september)

- GLORY Collision 4 (8 oktober)

- GLORY Rivals 3 (5 november)

- GLORY 82 (19 november)

- GLORY Rivals 4 (?? December)

