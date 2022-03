Kickboksen

Tavares zou het tegen Vakhitov opnemen op 19 maart in de Trixxo Arena te Hasselt. Het is voor de Nederlander een ongelooflijk moeilijke beslissing laat hij weten.

Ik heb de laatste zes maanden mijn ziel en zaligheid in de voorbereiding op deze partij gestoken. Ik heb een optimale voorbereiding gehad om het tegen de wereldkampioen op te nemen. Een tegenstander die door GLORY wordt gezien als een van de beste 'pound for pound' vechters in de wereld. Een zeer beladen partij voor mij persoonlijk omdat Vakhitov de enige vechter is die mij ooit via TKO verslagen heeft. Ik heb een goede relatie met Artem en weet dat hij ook niks kan doen aan deze situatie. Echter neem ik als atleet mijn eigen beslissingen. Dus met pijn in het hart, maar met overtuiging hebt ik deze keze gemaakt en GLORY laten weten dat ik niet wil vechten tegen Vakhitov op 19 maart."

GLORY zelf reageerde met begrip voor de keuze van Tavares, maar liet ook weten dat het Vakhitov op de card zal behouden. De Rus zal nu een non-titlefight vechten tegen Tarik Khbabez.

De huidige GLORY 80 card.

Jamal Ben Saddik vs. Levi Rigters

Arkadiusz Wrzosek vs. Badr Hari

Artem Vakhitov vs. Tarik Khbabez

Tiffany van Soest vs. Manazo Kobayashi

Ertugrul Bayrak vs. Serkan Ozcaglayan

Guerric Billet vs. Nordin Ben Moh

Jos van Belzen vs. Jay Overmeer