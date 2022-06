De topvechter kondigde twee maanden geleden aan dat hij een eigen evenement zou organiseren in de Rotterdam Ahoy. Een evenement met live optredens, muziek en verschillende professionele gevechten. Verhoeven vecht zelf uiteraard het hoofdgevecht tegen Gerges.

Vierde partij

Ad

Beide mannen hebben al een rijk verleden met elkaar. De zwaargewichten kwamen elkaar al driemaal eerder tegen in de ring. In 2011 vochten beide mannen voor het eerst tegen elkaar in Roemenië. Verhoeven was op dat moment nog geen kampioen en veel minder bekend als nu. Verhoeven was toen via split decision te sterk voor Gerges. Een half jaar later stonden beide vechters opnieuw tegenover elkaar. Ditmaal was Verhoeven via unanimous decision in België te sterk voor Gerges.

Kickboksen Kickboksen | Hari vs. Overeem 3 tijdens GLORY Collision 4 op 8 oktober 26/05/2022 OM 12:18

Verhoeven zou vervolgens aan zijn GLORY Kickboxing tijdperk beginnen en kampioen worden. Eveneens verdedigde hij zijn titel liefst tien maal. Een ongekende prestatie uiteraard. Gerges vocht eveneens partijen in GLORY Kickboxing, maar wisselde af met gevechten bij onder organisaties en maakte zelfs tweemaal een uitstapje naar het MMA. Beide mannen waren elkaar echter niet uit het oog verloren. Dat wil zeggen, Gerges was Verhoeven niet uit het oog verloren.

Persconferentie

De Amsterdammer wist Verhoeven tijdens een persconferentie in 2019 behoorlijk het bloed onder de nagels vandaan te halen. Verhoeven had even daarvoor gewonnen van Badr Hari. Gerges was niet onder de indruk en riep vanuit de perszaal enkele dingen naar Verhoeven. Verhoeven reageerde fel op de woorden van Gerges. Een reactie die we niet vaak zien van de altijd zeer rustige kampioen.

GLORY Kickboxing organiseerde in januari 2021 een partij tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik. Echter raakte de Belg geblesseerd waarna GLORY een zwaargewicht toernooi op touw zette met Verhoeven in het toernooi die het opnam tegen Hesdy Gerges. Verhoeven won ook de derde partij tussen beide vechters via unanimous decision. Echter was het respect terug tussen beide atleten die hard streden voor de overwinning.

Respect na afloop van de derde partij tussen Gerges en Verhoeven (Credits: GLORY Kickboxing) Foto: Other Agency

Nu gaat er dus voor de vierde keer gevochten worden tussen beiden. Zowel Verhoeven als Gerges hebben voor deze partij een volledig trainingskamp in het vooruitzicht.

Overig entertainment

De vrouw van Gerges zal ook vechten. Niemand minder dan Denise Kielholtz maakt ook haar opwachting tijdens dit evenement. Zij neemt het op in een kickbokspartij tegen Lorena Klijn. Jaren geleden stonden beide vrouwen al tegenover elkaar bij Enfusion. Toen was Kielholtz de sterkste. Kielholtz maakt voor het eerst sinds 2017 weer haar opwachting in het kickboksen. Destijds won ze de Bellator Kickboxing titel. Inmiddels heeft Kielholtz een succesvolle overstap gemaakt in het MMA.

Voetballer

Tot slot gaat ook de gloednieuwe trainer van ADO Den Haag een partij kickboksen. Meervoudig international van het Nederlands Elftal Dirk Kuyt gaat zijn kickboksdebuut maken tegen een nog onbekende tegenstander. Entertainment is er onder meer van Jandino Asporaat, Timor Steffens, Emma Heesters, Kris Kross Amsterdam & Sam Ryder.

Kickboksen Kickboxing | GLORY 80 wegingen verlopen soepel, geen Wrzosek vs. Hari staredown 18/03/2022 OM 11:51