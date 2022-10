Tijdens de Aziatische Kampioenschappen in Seoul nam ze zonder hijab deel aan de finale. Iets wat verboden is in haar thuisland, daar moeten vrouwen verplicht hun haren bedekken in het openbaar.

Eerder deze week meldde de BBC nog dat Rekabi vermist werd. Vrienden konden haar niet meer bereiken en er werd gemeld dat haar paspoort was afgepakt. De Iraanse ambassade in Seoul ontkende die geruchten en gaf aan dat Rekabi 'gewoon' met haar team terugreist naar Teheran.

Rekabi reageerde op Instagram zelf op de ontstane verwarring. "Ik wil me verontschuldigen voor de bezorgdheid die is ontstaan. Het niet dragen van mijn hoofddoek was niet mijn bedoeling, ik was het vergeten. Ik reis volgens planning mee met mijn team naar Iran." Vermoedelijk is de post niet uit vrije wil op sociale media geplaatst.

Nieuwe heldin

Het statement van de Iraanse ambassade was echter niet gelogen. In de nacht van dinsdag op woensdag arriveert Rekabi op de luchthaven van Teheran. Onder luid gejuich wordt de nieuwe Iraanse heldin opgewacht door een enorme menigte.

Op de beelden, die rondgaan op sociale media, is niet duidelijk of Rekabi een hoofddoek draagt. Veel vrouwen in de menigte bedekten hun haren in ieder geval niet. Rekabi wordt gezien als het nieuwe gezicht voor de protestbeweging in Iran.

Evin-gevangenis

In het Midden-Oosten wordt al een aantal weken gedemonstreerd voor de vrouwenrechten in het land. Aanleiding was de dood van Masha Amini, die nadat zij haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen, werd mishandeld door de Iraanse politie. Na een coma van een paar dagen, overleed zij in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk of er een straf boven het hoofd van Rekabi hangt. Volgens Iraanse media is de kans aanwezig dat ze naar de Evin-gevangenis wordt gebracht, waar meerdere tegenstanders van het Iraanse regime vastzitten.

