Beijing 2022

De Amerikaanse advocaten van het team voor kunstrijden zijn officieel in hoger beroep gegaan tegen het IOC. De medailles worden eigenlijk niet uitgereikt omdat de hele zaak tegen Kamila Valieva nog loopt . De Amerikanen hebben er genoeg van. In een brief naar de IOC president Thomas Bach van de advocaten staat dat ze naar het CAS (Court of Arbitration for Sport) zullen gaan om voor de eind ceremonie van zondag een beslissing te krijgen.

Of het CAS ook voor die tijd een beslissing neemt en of het IOC het dan voor die tijd geregeld krijgt om de medailles uit te rijken is nog niet bekend.

Landenwedstrijd

Tijdens het evenement was Rusland veruit de het best presterende land. De VS werd tweede en Japan was goed voor het brons. Niemand weet of het zilver wat de Amerikanen nu hebben nog kan veranderen in goud. Tijdens de 'medaille uitreiking' werden er fakkels gegeven in plaats van medailles.

