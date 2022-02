Beijing 2022

Bij de korte kür voor heren was Nathan Chen de beste met 111.71 punten, voor Shoma Uno van Japan met 105.46. Bij de ijsdansparen waren de Amerikanen Hubell & Donohue (86.56) de beste voor het Russische paar Sinitsina/Katsalapov (85.05). De korte kür voor paren was een prooi voor de Chinezen Sui & Han (82.83) die met minimale voorsprong het Russische paar Misjina/Galliamov (82.64) achter zich wisten te houden. Morgen is de korte kür bij de dames. Zondag en maandag volgen de vier vrije küren.

Stand na 3 van de 4 korte küren:

1. Verenigde Staten - 28 punten

2. Russische ploeg - 26 punten

3. China - 21 punten

4. Japan - 20 punten

5. Italië - 18 punten

6. Canada - 16 punten

7. Georgië - 15 punten

8. Tsjechië - 12 punten

9. Oekraïne - 4 punten

10. Duitsland - 3 punten

