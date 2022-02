Beijing 2022

De Amerikaan LeDuc gebruikt het voornaamwoord 'zij' in meervoudvorm, of 'hen'.

Moeilijke tijd

Ook partner Ashley Cain-Gribble heeft de nodige moeite gehad om zichzelf te vinden. Zij gaf toe dat ze vroeger ook te maken heeft gehad met 'body shaming'. Dit vanwege haar lengte.

"Het was voor ons allebei een glorieus moment", zo vertelt LeDuc. "Ik denk dat wij allebei heel moeilijke dingen hebben meegemaakt als mensen ons 'nee' zeiden of vertelden dat we er niet toe deden."

Paarrijden

De kunstschaatser deed samen met Cain-Gribble mee aan het paarrijden. Tijdens de korte kür noteerden zij de beste score van hun eigen seizoen met een 74.13. Zij stonden op plek zeven bij de start van de vrije kür, maar ondanks een goed optreden in de finale eindigde het paar als achtste. De totaalscore kwam uit op 198.05.

Niet de allereerste op Spelen

LeDuc is overigens niet de eerste non-binaire sporter op de Olympische Spelen. Afgelopen zomer was Alana Smith de eerste. Smith skateboarde in Tokyo tijdens de uitgestelde Zomerspelen.

