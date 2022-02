Kunstrijden

Beijing 2022 | Bekijk hier de volledige kür van de gouden Anna Shcherbakova

Niet Kamila Valieva, maar Anna Shcherbakova is winnares geworden van het goud bij de individuele wedstrijd voor vrouwen. De Russische stond tweede na de korte kür en wipte dankzij een uitstekende vrije kür naar de eerste plaats, ook omdat de veelbesproken Valieva onder de druk bezweek. Precies daarom is het de vraag of dit wordt onthouden als de triomf van Shcherbakova of het verlies van Valieva.

00:08:01, een uur geleden