Kunstrijden

Beijing 2022 | Bekijk hier de volledige vrije kür van de veelbesproken Kamila Valieva

De vrije kür van Kamila Valieva is uitgedraaid op een drama. Een drama qua uitvoering en een drama persoonlijk voor haar. De Russin stond bovenaan na de korte kür, maar kon dat niet omzetten in goud. Het kan niet anders of de dopingtwist heeft zijn tol geëist. Valieva ging meermaals onderuit en viel ook naast het podium. Ze eindigde als vierde, maar er wordt vooral onthouden dat ze goud verloor.

00:09:01, een uur geleden