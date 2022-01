Wat: Kunstrijden

Waar: Capital Indoor Stadium in Peking

Wanneer: Vrijdag 4 februari tot en met zaterdag 19 februari

Waar te zien: Eurosport 1 &

Nederlandse deelnemers: Lindsay van Zundert



Kunstrijden op de schaats is één van de meest spectaculaire wintersporten. Het is een prachtige combinatie van techniek, concentratie, focus en entertainment. Elk foutje kan verlies betekenen, terwijl je zonder het nemen van risico’s geen extra punten van de jury hoeft te verwachten. Kunstrijden is letterlijk en figuurlijk balanceren op glad ijs! KunstrijdenCapital Indoor Stadium in PekingVrijdag 4 februari tot en met zaterdag 19 februariEurosport 1 & discovery+ Lindsay van ZundertKunstrijden op de schaats is één van de meest spectaculaire wintersporten. Het is een prachtige combinatie van techniek, concentratie, focus en entertainment. Elk foutje kan verlies betekenen, terwijl je zonder het nemen van risico’s geen extra punten van de jury hoeft te verwachten. Kunstrijden is letterlijk en figuurlijk balanceren op glad ijs!

Winter Pass | Radzi probeert het moeilijke kunstrijden onder de knie te krijgen

Ad

Onderdelen

Beijing 2022 Beijing 2022 | Het ongekende leven van kunstrijdster en drievoudig olympisch kampioen Sonja Henie 18/01/2022 OM 19:41

Tijdens de Olympische Spelen staan de onderdelen solorijden, paarrijden, ijsdansen en de teamwedstrijd op het programma. Bij elk onderdeel werken de deelnemers een korte kür en een vrije kür af. In het ijsdansen heet dit de rhythm dans en de vrije dans.

De korte kür duurt maximaal 2:40 minuten waarin de schaatser zeven van te voren door de ISU bepaalde elementen moet uitvoeren op zelfgekozen muziek. De vrije kür duurt maximaal vier minuten. De naam zegt het al, de deelnemers kunnen laten zien wat ze willen.

Ze moeten natuurlijk wel zorgen voor een geheel van sprongen, pirouetten, danspassen en tempowisselingen die passen binnen een opgegeven kader van regels. Ongelimiteerd springen mag bijvoorbeeld niet. Bij de vrije kür zijn de meeste punten te verdienen. Deze score telt voor ongeveer 2/3e deel mee in het totaal.

Shcherbakova is een van de favorieten bij het solorijden Foto: AFP

Het paarrijden is vergelijkbaar met het solorijden. Het grote verschil is natuurlijk dat een man en vrouw samen de kür verzorgen. De jury is scherp op het synchroon bewegen. Spectaculair zijn de geworpen sprongen, waarbij de man de vrouw in de lucht werpt. Zij maakt een sprong en komt met één schaats neer op het ijs. Het publiek gaat ook in de handen voor de lifts, waarbij de man de vrouw boven zijn hoofd in de lucht houdt.

Ook het ijsdansen vindt plaats in koppels. De schaatsers maken echter geen sprongen, maar voeren een dans uit. Bij de rhythm dance, de tegenhanger van de korte kür in het solorijden en paarrijden, moeten zij zich houden aan een dansritme dat de ISU heeft voorgeschreven. Dit verandert elk jaar. Het thema voor de Olympische Spelen is street dance. Voor de vrije dans mogen de koppels zelf een thema en dansritme kiezen.

De landenwedstrijd is een klassement waarin er per kür een mannelijke en vrouwelijke solist, een paar en ijsdanskoppel in actie komen. In de vrije kür kan een ander(e) deelnemer of paar op het ijs komen dan bij de korte kür.

Kanshebbers

Kamila Valieva is het absolute toptalent op de schaats. De Russische is pas vijftien jaar oud en bezig aan haar eerste seizoen bij de senioren. Tijdens haar Grand Prix-wedstrijden verpulverde de regerend wereldkampioene bij de junioren de concurrentie.

Dit maakt haar groot favoriet bij het solorijden, vindt Eurosport-commentatrice Haya Leenards. “Valieva is een complete schaatsster die prachtig kan springen. Ze beheerst meerdere viervoudige sprongen tot in de perfectie en heeft de drievoudige axel (een voorwaartse sprong met een extra halve rotatie red.) als extra wapen.”

“Ook haar presentatie is prachtig. Maar het is nog geen gedane zaak. Op het afgelopen EK maakte Valieva plots een paar foutjes. De vraag is dus of zij op deze jonge leeftijd in Peking haar zenuwen in bedwang kan houden.”

EK Tallinn | De 15-jarige sensatie Kamila Valieva is de nieuwe Europees kampioen

Rusland heeft met Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova nog twee medaillewinnaars van het wereldkampioenschap van 2021 in de gelederen. De concurrentie kan wel eens komen uit onverwachte hoek. De Belgische Loena Hendrickx is met haar vijfde plaats op het WK vorig seizoen een serieuze medaillekandidaat in Peking.

Bovendien won ze tijdens het afgelopen EK de korte kür van Shcherbakova en Trusova. Leenards: “Ze is 22 jaar en daarmee meer volwassen in haar presentatie dan de andere rijdsters. Dit kan wel eens goed voor haar uitpakken. Ze heeft haar zenuwen goed onder controle, is stabiel en schaatst bovendien prachtige küren.”

Leenards is blij dat Nederland met Lindsay van Zundert voor het eerst sinds 1976 weer een kunstrijdster afvaardigt op de Olympische Spelen. “Het is fantastisch dat ze zich heeft geplaatst. Ik denk dat ze moet gaan voor een plek in de top-vijftien of top-twintig. Het is ook een grote eer voor het Nederlandse kunstrijden dat Lindsay de Nederlandse vlag mag dragen tijdens de openingsceremonie.”

EK kunstrijden | Bekijk hier de korte kür van Lindsay van Zundert

Solorijden mannen

De Amerikaan Nathan Chen en de Japanner Yuzuru Hanyu zijn de grote namen bij het solorijden voor mannen. De 22-jarige Chen is drievoudig wereldkampioen, maar leek eerder dit seizoen nog niet in zijn allerbeste vorm. Zijn landgenoot Vincent Zhou klopte hem tijdens de Grand Prix in Amerika.

Hanyu pakte de laatste twee keer goud tijdens de Olympische Spelen. Hij wil in Peking nog één keer vlammen. Het kraakt en het piept echter bij de Japanner. Steeds vaker moet hij verstek laten gaan door blessures. Tijdens het Japans kampioenschap eind december toonde hij wel topvorm.

De Japanner deed een poging om als eerste in competitie een viervoudige axel te springen. Hij landde echter niet op één voet, maar op allebei. Wanneer Hanyu hier in Peking wel in slaagt, zou dit een absolute sensatie zijn. Het lijkt bijna een zekerheid voor goud!

Leenards sluit een verrassing niet uit. Zij noemt hiervoor het achttienjarige Japanse talent Yuma Kagiyama, de nummer twee van het WK vorig jaar. “Hij heeft dit seizoen beide Grand Prix-wedstrijden gewonnen. Zijn carrière gaat momenteel als een raket vooruit. Ik ben heel benieuwd of hij kan voorkomen dat het bij de Olympische Spelen een tweestrijd wordt tussen Chen en Hanyu.”

Paarrijden

Net als bij de vrouwen komen de favorieten bij het paarrijden vooral uit Rusland. Anastasia Mishina en Aleksandr Galliamov wonnen vorig seizoen bij hun debuut direct goud op het WK. Dit jaar zijn ze nog ongeslagen in de Grand Prix en wonnen het EK. Zij kunnen voor eens en altijd de droom van Sui Wenjing en Han Cong aan diggelen slaan. Het Chinese paar greep in 2018 net naast de gouden medaille. Hun tranen gingen de hele wereld over.

Leenards gunt Sui en Han het succes van harte. “Het zou de kroon zijn op hun prachtige carrière. Als beide paren geen fouten maken, kan de ervaring van de Chinezen de doorslag geven. Zij kunnen als geen ander hun performance en persoonlijkheid overbrengen op het publiek.”

Mishina en Galliamov laten keer op keer mooie dingen zien, kunnen ze het ook in Peking? Foto: Getty Images

IJsdansen

De strijd bij het ijsdansen is meer internationaal dan de andere onderdelen. Voor de Grand Prix Final plaatsten zich zes koppels uit vijf verschillende landen. De gedoodverfde favorieten zijn Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron uit Frankrijk. Zij zijn viervoudig wereldkampioen en wonnen dit seizoen hun beide Grand Prix-wedstrijden.

Het WK sloegen zij vorig jaar over vanwege de onzekerheid rondom corona. Ook het onlangs verreden EK lieten zij verstek gaan. De winst ging op beide kampioenschappen naar Viktoria Sinitsina en Nikita Katsalapov.

Leenards verwacht dat beide koppels de prijzen verdelen. “Sinitsina en Katsalapov zijn de grootste uitdagers van de Franse favorieten. Op het EK in 2020 hebben zij zelfs van hun gewonnen. Toch denk ik dat Papadakis en Cizeron het meeste kans maken op de medailles. Op basis van hun carrière vind ik ook dat zij een gouden plak in Peking verdienen.”

Cizeron en Papadakis hebben zich de laatste tijd wat minder laten zien, maar vlak ze niet uit! Foto: Getty Images

Landenwedstrijd

Naast de vier disciplines wordt ook een landenwedstrijd gehouden, het zogenaamde Team Event. De beste tien landen van de wereld hebben elk één startplek per discipline. Zij mogen hun team verversen bij de vrije kür. Hierdoor kunnen er strategische keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld als een schaatser excelleert in de korte kür of juist in de vrije kür meer kansen heeft.

Rusland is de grote favoriet. Dit land staat aan kop van de wereldranglijst. De Russische ploeg won de landenwedstrijd al eens in 2014 en hoopt de status van beste kunstrijland ter wereld weer te heroveren. Voor titelverdediger Canada wordt het lastig. Zij missen de sterkhouders die na de vorige olympische cyclus zijn gestopt.

Agenda

Vrijdag 4 - maandag 7 februari: landenwedstrijd

Dinsdag 8 februari: solorijden mannen - korte kür

Donderdag 10 februari: solorijden mannen – vrije kür

Zaterdag 12 februari: ijsdansen - rhythm dans

Maandag 14 februari: ijsdansen - vrije dans

Dinsdag 15 februari: solorijden vrouwen - korte kür

Donderdag 17 februari: solorijden vrouwen - vrije kür

Vrijdag 18 februari: paren - korte kür

Zaterdag19 februari: paren - vrije kür

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Nuis en Van Zundert dragen Nederlandse vlag bij opening Winterspelen 05/01/2022 OM 19:02