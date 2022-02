Beijing 2022

Het Franse paar Gabriella Papadakis en Guillaume Cizeron zeiden dat hun wereldrecord in de kwalificatie voor het vrijedansprogramma een "kleine wraak" was nadat hun hoop op goud vier jaar geleden vervloog door de calamiteit met de jurk

Hoewel ze dit grote ongemak aan de kant schoven om de oefening te voltooien en zelfs een wereldrecord noteerden, ging het goud toch naar de Canadese legendes Tessa Virtue en Scott Moir.

Ze keerden zaterdag terug naar de Olympische Spelen in Peking met een verbluffende oefening op een John Legend-medley en scoorden 90,83. HEt duo is de overweldigende favoriet voor goud op de vrije dans.

Wat gebeurde er nou precies in Pyeongchang?

Tijdens de finale ging het dus helemaal mis voor het Franse duo. Al vrij vlot in de oefening rukte Cizeron per ongeluk de clipje van de hals van de jurk van Papadakis los.

De hals raakt los aan het begin van de oefening Foto: Getty Images

Daardoor moet Papadakis de oefening afmaken met een jurk die totaal niet strak zit. Een grote afleiding zo vertelt ze zelf. ""Het was een enorm afleidend," zei Papadakis.

"Mijn allergrootste nachtmerrie werd werkelijkheid op de Spelen. Ik zei tegen mezelf: 'Je moet koste wat kost doorgaan'. "Dat is wat we deden, en we zijn trots op onszelf zijn dat we ondanks deze ramp toch zo'n geweldig oefening hebben neer kunnen zetten."

Doordat de hals los zit, zit de jurk los. Foto: Getty Images

Zinnen op goud

De Olympische titel is de enige die ontbreekt in hun collectie en het paar geeft toe dat ze extra gemotiveerd zijn na hun drama in 2018.

"We zijn super blij met onze prestatie. We zijn veel verder dan waar we vier jaar geleden waren", vertelde Cizeron aan Eurosport.

“Mentaal en ook qua voorbereiding. We hadden geen goede herinnering aan het korte programma daar. We zijn super blij met onze prestatie dus inderdaad, het is een beetje revanche."

De vijfvoudig Europese kampioenen gaan aan de leiding voor het Russische duo Victoria Sinitsina en Nikita Katsalapov (88.85) en de Amerikanen Madison Hubbell en Zachary Donohue. De finale staat maandagmiddag op het programma.

