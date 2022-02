Beijing 2022

Het begin van het duo was nog goed, maar halverwege was duidelijk dat alle kracht weggevloeid was uit het lichaam van Seegert. Hij kon Haase niet meer helemaal optillen en er kwam langzaam een pijnlijke grimas van vermoeidheid op zijn gezicht.

Na afloop werd Seegert gelukkig getroost door zijn partner en ook het publiek trakteerde de Duitser op een flink applaus. Het aloude credo van de Olympische Spelen is weer eens omarmd. Meedoen is belangrijker dan winnen.

