Kunstrijden

Beijing 2022 | Emotioneel moment Valieva tijdens training

Kamila Valieva kent een emotioneel moment tijdens haar training voor de korte kur van de Olympische Spelen van Beijing 2022. De pas 15-jarige Russin is in afwachting van de uitspraak over haar vermeende positieve dopingtest in aanloop naar de Spelen. Die uitspraak wordt vandaag (zaterdag 12 februari) verwacht.

00:02:03, 2 uur geleden