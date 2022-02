Beijing 2022

Yuzuru Hanyu sluit niet uit dat hij doorgaat richting een vierde Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina, na een teleurstellend olympisch toernooi in Peking.

De Japanse legende, beschouwd als de grootste atleet ooit in de sport, eindigde als vierde overall na fouten in zowel zijn korte kür als in het vrije programma, waar het hem uiteindelijk niet lukte om een viervoudige axel - zijn levenslange droom - te voltooien.

Yuzuru Hanyu landt de viervoudige axel niet

Hanyu hield een persconferentie, die live werd uitgezonden in zijn thuisland - om even aan te geven hoe bekend Hanyu is in Japan - en hem werd de onvermijdelijke vraag gesteld of zijn relatie met de Olympische Spelen voorbij is.

"Als je me vraagt ​​of dit mijn laatste Spelen waren, dan weet ik het niet", zei Hanyu.

"De Olympische Spelen zijn een speciale plek, uniek in zijn soort. Het is een wedstrijd, een uitdaging, die je wilt aangaan, zelfs als je verdrietig bent."

"Er is geen andere plek voor een kunstschaatser. Iets in mij zegt dat ik hier opnieuw wil schaatsen."

Te oud?

Hanyu is 31 als de Spelen in Milaan beginnen. Algemeen wordt kunstschaatsen beschouwd als een sport die het meest geschikt is voor jongere atleten. Nadat hij zijn grote rivaal Nathan Chen echter goud zag winnen voor de VS, zou de 27-jarige graag zijn olympische carrière in glans willen beëindigen door zijn titel over vier jaar terug te winnen.

Hij gaf tijdens een gesprek met de pers toe dat hij niet wist dat Italië de volgende Winterspelen zou organiseren en zei dat hij de viervoudige axel nog steeds als doel heeft.

"Natuurlijk wil ik nog steeds de quad-axel landen. Tegelijk wil ik mijn oefening perfectioneren. Ik heb het gevoel dat ik mijn axel misschien iets teveel heb geperfectioneerd."

“Als het gaat om wat ik wil laten zien en wat voor oefening ik op de ijsbaan wil leggen, dan is dat waar ik op dit moment over nadenk."

