Beijing 2022

Het gaat de Eurosport-commentatrice niet alleen om Valieva. Het probleem is veel groter dan de kwestie rondom de Russische. "Er is iets fundamenteel mis. Je krijgt meer punten met moeilijke sprongen en die maak je gemakkelijker als je jong, licht en flexibel bent. En dus stomen sommige landen meiden op heel jonge leeftijd klaar voor het allerhoogste niveau. Soms zijn ze al supergoed wanneer ze dertien jaar oud zijn. Twee jaar later mogen ze dan meedoen aan internationale wedstrijden op topniveau."



Deze jonge meiden gaan snel over hun houdbaarheidsdatum heen. "Het is een wegwerpcultuur. De meisjes hengelen de medailles binnen en vervolgens staat er een nieuwe generatie klaar om ze te vervangen. Als ze een jaar of achttien zijn, kunnen ze nationaal de strijd niet meer winnen van de jongere tegenstanders en verdwijnen van het toneel."

Trieste gevolgen

Met soms trieste gevolgen. De gevallen sterren krijgen persoonlijke problemen zoals depressies of anorexia, maar het levert ook onherstelbare blessures op. "En wie zorgt er dan voor deze jonge vrouwen?"



De ISU wil deze zomer een voorstel voor een reglementswijziging indienen om de minimumleeftijd bij het kunstrijden te verhogen naar 17 jaar. Dit doet de internationale schaatsbond niet voor het eerst. Bij de vorige pogingen staken de grote schaatslanden daar echter een stokje voor.

Geleidelijk groeien

Leenards hoopt dat het voortaan anders zal zijn. "Allereerst om de jonge meiden te beschermen en ze de tijd te geven om geleidelijk te groeien naar de top. Maar ik vind ook dat kunstrijden geen kindersport moet zijn. Natuurlijk, op jonge leeftijd kun je misschien beter een bepaalde sprong uitvoeren. Maar kunstrijden is ook een sport waarin het gaat om de juiste combinatie van techniek, bewegen en muziek. Het moet één geheel vormen. En dan kijk ik liever naar een volwassen vrouw."



"De tools die de meiden nu moeten laten zien, zijn extreem", vervolgt Leenards. "Alexandra Trusova wordt vandaag tweede met vijf viervoudige sprongen. Dat is iets waar Nathan Chen mee heeft gewonnen bij de mannen."

Onwaarschijnlijk scenario

De kwestie Valieva zet de rest van het kunstrijdtoernooi in de schaduw. "Het is vreselijk. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Een topfavoriete van vijftien jaar oud die precies tijdens de Olympische Spelen wordt geconfronteerd met een positieve dopingtest van december, een medailleceremonie die daardoor niet door kan gaan, een onbegrijpelijke beslissing van het CAS waardoor Valieva toch mag starten waarna het op zo’n dramatische manier misgaat. Het is een onwaarschijnlijk scenario."



Leenards noemt de beslissing van het CAS bewust onbegrijpelijk. "Zij doen dit zodat een meisje van vijftien geen onherstelbare schade oploopt, maar wat er nu is gebeurd, kan veel meer kwaad. De druk waarmee Valieva te maken had, was onmenselijk."

Schreeuwen in de catacomben

Ook voor haar tegenstanders ontstond een onmogelijke situatie. "Zij gingen vandaag het ijs op met het idee dat zij waarschijnlijk na afloop hun medaille niet zouden krijgen. Nu krijgen ze deze wel, maar of ze daar blij mee zijn, vraag ik mij af. Ze waren na afloop allemaal aan het huilen. Trusova wilde als trainingsmaatje van Valieva in eerste instantie niet eens naar de bloemenceremonie. Ze was aan het schreeuwen in de catacomben dat ze het er absoluut niet mee eens was."



Eeuwig zonde dat het zo afliep, vindt Leenards. "Tot Valieva op het ijs kwam, was het een mooie wedstrijd. Ik heb hele mooie küren gezien, maar daar heeft nu niemand het meer over."



De prestatie van Lindsay van Zundert is een goed voorbeeld. De Nederlandse werd knap achttiende. "Ik ben ontzettend trots op haar. Ze heeft het beste van zichzelf laten zien. In de korte kür zette ze een persoonlijk record neer en daar zat ze vandaag bij de vrije kür opnieuw heel dicht bij. Knap dat je dit kunt met alle spotlights op je gericht."

Grootschalig onderzoek

Leenards pleit voor een grootschalig onderzoek naar het kunstrijden. "Het is een internationaal probleem en niet alleen van Rusland. Ik vind dat er een wereldwijd onderzoek moet komen waarvan de uitkomst niet in de doofpot wordt gestopt. De begeleiding van deze jonge meiden is schuldig. Er moet onderzocht worden of dat de coaches, doktoren of de nationale bonden zijn."



"In deze sport is een cultuuromslag hard nodig", besluit Leenards. "Safe sport is het belangrijkste dat er is."

