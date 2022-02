Beijing 2022

Valieva ging als leidster van de wedstrijd van start in de vrije kür. De Russische testte in december vorig jaar positief op het hartmedicijn trimetadizine, naar eigen zeggen binnengekregen via een glas van haar opa, maar mocht toch van start op de individuele wedstrijd na een uitspraak van het CAS.

In de vrije kür werd alle druk en aandacht op de jonge atlete haar teveel. Ze ging meermaals onderuit en belandde zelfs naast het podium. Haar coach Eteri Tutberidze had geen troostende woorden klaar voor de huilende atlete. "Waarom liet je het gaan, waarom stopte je met vechten?" Klonk het beschuldigend.

Reactie Bach

Thomas Bach had geen enkel goed woord over voor het gedrag van de begeleidingsstaf van Valieva. "Ik was geschokt toen ik de wedstrijd op tv bekeek. Het is onvoorstelbaar hoeveel druk een vijftienjarig meisje moet voelen", zei hij tijdens een persconferentie.

"Je ziet haar worstelen met de immense stress. Waarschijnlijk wilde ze dit verhaal achter zich laten."

Bach ziet veel problemen met de afhandeling van de problemen in het Russische team: "Dit kun je een vijftienjarige onder druk niet aandoen. Ik hoop dat ze steun vindt bij haar vrienden en familie tijdens deze moeilijke periode."

IOC is geen politie

Bach gaat niet mee in de beschuldiging dat het IOC deze rel had kunnen voorkomen. "We zijn geen politie. Onze sancties zijn erg beperkt."

