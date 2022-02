Kunstrijden

Beijing 2022 | Ivo van Haaren blikt terug op olympische langlaufen en kunstrijden

Alexander Bolshunov versus Johannes Klaebo en drie keer goud voor Therese Johaug. Het langlaufen tijdens de Olympische Winterspelen was om je vingers bij af te likken. Dat is dan ook precies wat we de afgelopen twee weken hebben gedaan. Het was prachtig, maar wie was de koning? Ook het kunstrijden met Lindsay van Zundert komt nogmaals ter sprake. Van Zundert deed het ook fantastisch!

00:06:19, 2 uur geleden