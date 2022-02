Beijing 2022

De mannelijke kunstrijder Yuzuru Hanyu, afkomstig uit Japan, heeft beloofd een hele gewaagde sprong te gaan proberen op de Winterspelen in Beijing. De sprong staat bekend als de viervoudige axel, oftewel 4A. Tijdens de sprong moet de rijder 4,5 rondje maken hangend in de lucht om vervolgens weer op een voet terecht te komen.

Hanyu heeft eerder gezegd deze sprong vanaf kinds af aan al te willen laten lukken. De sprong is door Hanyu al eerder geprobeerd, maar hij landde hij op twee voeten in plaats van één tijdens de Japanse kampioenschappen afgelopen december. Mocht het hem lukken om tijdens deze Olympische Spelen de belangrijke sprong te landen op één voet, dan is het goud binnen. Het is nog nooit iemand gelukt om deze sprong succesvol te laten lukken. Hanyu zelf heeft alle vertrouwen.

Op de Olympische Spelen ga ik er natuurlijk voor om te winnen, inclusief de 4A

Hanyu is de favoriet voor de gouden medaille, maar zal het leven zuur gemaakt worden door Amerikaan Nathan Chen. Chen is drievoudig wereldkampioen maar blijkt dit seizoen in kwakkelende vorm. Daarnaast kan ook de 1achttienjarige Japanner Yuma Kagiyama eventueel nog een gooi naar de titel doen. Kagiyama won beide Grand Prix-wedstrijden dit seizoen en is een groot aanstormend talent binnen het kunstrijden.

De 27-jarige Japanner, afkomstig uit Sendai, wil zijn olympische verdedigen. Hanyu won goud in Zuid-Korea in 2018 en tevens goud in Sotsji in 2014. Hij wordt door velen gezien als de beste kunstrijder ooit. Hij is tot nu toe de enige die het ooit voor elkaar heeft gekregen om meer dan 100 punten te scoren in de korte kür, meer dan 200 in de lange kür en een totaalscore van meer dan 300 te halen.

Razend populair

Ondanks dat hij geen sociale media heeft, is hij razend populair in Azië. Hij is nog niet gesignaleerd op het trainingsterrein van de kunstrijders, wat zijn fans – de ‘Fanyus – gek maakt. De fans van Hanyu zijn op sociale media gedoken om te vragen: ‘heb jij ‘m al gezien?’

Hanyu is enorm fan van Winnie de Poeh , wat hij maar beter even voor zich kan houden tot na de Spelen. In 2018 werd de film door de Chinese overheid verboden omdat vooral online veel mensen de vergelijking maakten tussen Winnie de Poeh en de Chinese leider Xi Jinping. Het

is dus niet zo'n sterk idee.

