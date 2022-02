Beijing 2022

De bron van de kritiek was een video van Tutberidze en Kamila Valieva na de mislukte vrije kür. Valieva staat onder hoogspanning op deze Olympische Spelen vanwege alle dopingperikelen. Tijdens de vrije kür bezweek Valieva onder de druk en ging ze meerdere keren onderuit. Op een troostende arm om haar schouder hoefde Valieva echter niet te rekenen.

Na het zien van de beelden was IOC-baas Thomas Bach woest. Hij noemde het optreden van de coach huiveringwekkend en kondigde maatregelen tegen de coaches van het Russische kunstschaatsen.

Tutberidze snapt echter niets van deze kritiek. ''Ik weet niet waar de woorden van meneer Bach vandaan komen.'' Tutberidze zegt veel steunbetuigingen ontvangen te hebben na de uitspraken van Bach. ''Ik ben zeer dankbaar voor alle steun gevende woorden.'' aldus de coach.

Het is niet de eerste keer dat Tutberidze het onderwerp is van kritiek . De kuntschaatscoach is al jaren berucht vanwege haar controversiële trainingsmethodes en het feit dat veel van haar schaatsers op zeer jonge leeftijd al stoppen met de sport.