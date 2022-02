Beijing 2022

Hanyu wordt over het algemeen gezien als de beste kunstschaatser aller tijden en is in zijn thuisland Japan mateloos populair. In 2014 en 2018 won hij goud op de Olympische Spelen en ook op wereldkampioenschappen was hij meerdere keren de beste.

Voorafgaand aan de Olympische Spelen van Peking gaf Hanyu al aan de wens te hebben om zijn stempel nog duidelijker op de sport te drukken. Dit moest gebeuren door middel van een viervoudige axel

4A - Viervoudige axel

De viervoudige axel, of 4A, is een sprong waarbij de schaatser in de lucht 4,5 rondje om de as draait en vervolgens op één voet landt. Het is nog nooit iemand gelukt om de 4A tijdens een officiële wedstrijd goed uit te voeren.

Hanyu kwam op de Japanse kampioenschappen in de buurt, maar hij landde op twee voeten in plaats van één en dus was de sprong niet geldig. Bovendien was er aan de onderkant sprake van net te weinig rotatie om de boeken in te gaan als eerste succesvolle 4A ooit.

Het was bekend dat Hanyu van plan was om op de Spelen een nieuwe poging te wagen, maar vanwege zijn slechte korte kür heeft hij nu geen andere keuze. had hij ruimschoots aan kop gestaan na de eerste kür, dan had hij het risico van de viervoudige axel wellicht niet genomen.

Het wordt dus de dood of de gladiolen voor Hanyu vannacht. De vrije kür begint om 02:30 uur Nederlandse tijd en is uiteraard live te zien op Eurosport en discovery+. Gaan we geschiedenis zien of wordt de Japanner onttroond als olympisch kampioen en opgevolgd door Nathan Chen

