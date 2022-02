Chen begon aan de vrije kür met een voorsprong van meer dan vijf punten, maar dat was geen reden om het rustig aan te doen. Met een aantal fabelachtige sprongen was hij al snel zeker van het goud. Met een score van 218.63 was Chen ook op de vrije kür met afstand de beste.

Chen lost daarmee Yumuru Hanyu af als olympisch kampioen. De Japanner ging verrassend twee keer onderuit dit toernooi en viel buiten het podium. Voor Nathan Chen is de gouden medaille een bevestiging van zijn positie als nieuwe grootmacht van het internationale kunstrijden.

Beijing 2022 | Wie is Nathan Chen - de Olympisch kampioen kunstrijden

Bijna werd er geschiedenis geschreven op de vrije kür. Yumuru Hanyu probeerde een viervoudige axel te landen, wat nog nooit iemand gelukt was. Dit bleek echter niet voor niets, want ook Hanyu slaagde er niet in om daarna weer op de schaatsen te landen.

Yuzuru Hanyu landt de viervoudige axel niet

