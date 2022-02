Beijing 2022 | Papadakis en Cizeron met indrukwekkende dans naar olympische titel

Vier jaar geleden in PyeongChang schoot er aan het begin van de kür een touwtje los van het jurkje van Papadakis. Doordat ze constant haar top moest tegenhouden verloor het tweetal kostbare punten. Uiteindelijk was hun dans alsnog goed voor zilver, maar het was vrij duidelijk dat ze daar het goud verloren hadden.

Het zilver gaat dit maal naar het russische tweetal Victoria Sinitsina en Nikita Katsalapov. De Verenigde Staten pakken het brons met Madison Hubbell en Zachary Donohue

