Vier jaar geleden waren ze misschien al wel de beste van allemaal, maar een gebroken hals van het jurkje van Papadakis hinderde het duo dusdanig, dat zij niet de zo gewenste perfecte kür konden afwerken. Dat het Franse tweetal alsnog het zilver in de wacht wist te slepen, zegt genoeg over het talent waarover ze beschikken.

In Peking wilden zij definitief aantonen dat zij recht hebben op een olympische titel. Zelf spraken ze na hun wereldrecord in de kwalificatie al van een "kleine wraak", die zal nu volledig zijn, nadat ze vandaag in de vrije kür een nieuw wereldrecord dansten.

In Pyeongchang ging het al aan het begin van hun oefening mis met de jurk van Papadakis. Zij moest dus tijdens hun hele dans het topje van de jurk op haar plaats houden. "Mijn allergrootste nachtmerrie werd werkelijkheid op de Spelen," moest ze na afloop bekennen.

Toch was die dans ook toen goed voor een wereldrecord. Het Canadese duo Tessa Virtue en Scott Moir ging echter later nog over die score heen. Deze legendes zijn er op Beijing 2022 niet bij en dus waren Papadakis en Cizeron vooraf al de grote favorieten. Die rol maakten zij meer dan waar.

Op een heel diverse medley van de Amerikaanse R&B-zanger John Legend dansten Papadakis en Cizeron een verbluffende oefening. Ondanks de tempowisselingen bleef het duo volkomen synchroon meegaan op het ritme van de muziek. "Een klasse apart," constateerde Eurosport-commentator Haya Leenards al na deze oefening.

In de finale koos het tweetal voor een tango. Ze lieten zien ook op deze rustige, romantische tonen uit de weg te kunnen. Terwijl de laatste klanken wegstierven, verdween ook de laatste twijfel wie er vandoor zou gaan met het goud bij het kunstschaatsen. Andermaal was de dans van Papadakis en Cizeron goed voor een wereldrecord.

Het zilver ging naar het Russische tweetal Victoria Sinitsina en Nikita Katsalapov, terwijl de Amerikanen Madison Hubbell en Zachary Donohue beslag ledgen op het brons.

