"Valieva wordt genomineerd voor een staatsprijs. We hebben dit besproken met de minister van Sport. Het is nog niet bekend wat voor soort prijs precies. Dit alles zal worden beslist in de presidentiële administratie", zei Svishchev in een interview met Russische media.

"Kamila zal op het vliegveld met alle eer worden begroet als olympisch kampioene, want dat is ze. Ze wordt omringd met aandacht en zorg. Ze heeft veel werk voor de boeg en haar hele leven ligt voor de boeg", zo luidde het vervolg, maar feit is ook dat Valieva zonder gouden medaille huiswaarts keert.

Veelbesproken zaak

Als gevolg van de dopingperikelen rondom de Russische werd besloten om de medailleceremonie op te schorten, waardoor het goud dus nog altijd niet is uitgereikt. Dit omdat de uitslag nog altijd onder voorbehoud is en de Russische afvaardiging de winst van het teamonderdeel mogelijk uit de boeken geschrapt ziet worden.

Valieva kwam tijdens deze Spelen onder vuur te liggen door een positieve dopingtest. Het CAS hief de schorsing van de 15-jarige Valieva op om 'onrepareerbare schade' te voorkomen.

Druk

De druk bleek vervolgens teveel voor Valieva, die ogen van over de gehele wereld op zich wist gericht. Tijdens het individuele optreden, de vrije kür om precies te zijn, ging het fout. Valieva is zelf niet meer aan het woord gekomen in de misschien wel meest besproken kwestie van de Winterspelen van Beijing 2022.

