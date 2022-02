Beijing 2022 | Russische kunstschaatsster na zilver - "Ik schaats nooit meer, ik haat het"

Trusova maakte veel indruk tijdens haar vrije kür met onder andere vijf viervoudige sprongen. Dit zijn indrukwekkende sprongen, maar toch legde Trusova het af tegen Shcherbakova . Trusova maakte haar onvrede in woord en gebaar duidelijk en zei duidelijk hoorbaar dat ze nooit meer het ijs op zou gaan en dat ze de sport haat.

"'Ik haat iedereen. Ik wil niet meer schaatsen. Ik ga nooit meer het ijs op, nooit meer van mijn leven. Iedereen heeft een gouden medaille, behalve ik", aldus de Russische. Ook gaf ze aan niet naar de uitreiking op het podium te gaan, maar even later stond ze daar toch. Wel liet ze subtiel weten wat ze van de hele situatie vond.

Uitbarsting

De uitbarsting van Trusova staat niet op zichzelf. Kunstschaatsen is in Rusland geen gezellige sport. De concurrentie om olympische plekken is hevig en er wordt zeer veel van de schaatssters gevraagd door de coaches. Trusova dwong haar plek af tijdens de Russische Kampioenschappen, terwijl de coaches liever iemand anders mee zouden nemen.

Trusova verliet ooit de Russische tirannieke coach Eteri Tutberidze om door Evgeni Plushenko getraind te worden. Later kwam ze op dit besluit terug om een kans te hebben om naar de Olympische Spelen te gaan. Als ze bij Plushenko gebleven was, had ze nooit de kans gekregen om zich daarvoor te kwalificeren.

Cultuuromslag

Tutberidze staat bekend om haar extreme methodes, waarbij haar schaatssters onder grote psychologische druk komen te staan om te presteren. Naar verluidt wordt Trusova door Tutberidze nog altijd als verrader gezien en krijgen andere kunstschaatsers een voorkeursbehandeling.

Dit kan heel goed een van de redenen zijn geweest dat Trusova ontplofte na afloop. Wellicht vroeg Trusova zich af waarom ze tweede werd achter Shcherbakova, terwijl die twee viervoudige elementen liet zijn, ten opzichte van de vijf viervoudige sprongen van Trusova.

Het is dus niet zomaar dat onze commentatrice Haya Leenards het kunstrijden oproept om een cultuuromslag te bewerkstelligen. Ook IOC-baas Thomas Bach schrok van Tutberidze , omdat ze na de mislukte vrije kür van de veelbesproken Kamila Valieva geen enkel mededogen toonde.

