Beijing 2022

Valieva kreeg van de jury een score van 90,18 toegekend en daarmee verbrak ze bijna haar eigen wereldrecord van 90,45. Wel is Valieva nu ook houdster van het olympisch record en schrijft ze dus op meerdere manieren geschiedenis.

Midori Ito was in 1992 de eerste die erin slaagde een drievoudige axel goed uit te voeren. Daarna Deden Mao Asada en Mirai Nagasu hetzelfde in 2010 en 2018. Valieva wordt, ondanks haar zeer jonge leeftijd, door veel mensen nu al als beste kunstschaatsster ooit gezien.

