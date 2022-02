Beijing 2022

Als er een sport is vol passie is het wel kunstschaatsen. Vooral bij het ijsdansen kunnen de vonken er vanaf vliegen. Voor geliefden Hubbell en Diaz zal er op 14 februari weinig passie zijn, maar vooral competitieve strijd.

Het koppel dat al drie jaar verloofd is, komt tegenover elkaar uit. Madison Hubbell vormt samen met Zachary Donohue een koppel voor de Verenigde Staten. Adrian Diaz komt samen met Olivia Smart uit voor Spanje.

Het Amerikaanse duo staat na de ritmische dans op een negende plek. De Amerikanen staan op dit moment zelfs derde.

Dat de twee tegen elkaar uitkomen in plaats van met elkaar is voor het koppel geen probleem. Toch vinden ze het wel leuker dat ze elkaar aan kunnen moedigen.

Zo zat de Spanjaard op de tribunes toen Hubbell zilver won met het Amerikaanse team in het teamevent. Het zilver zou mogelijk nog goud kunnen worden als Rusland door dopingperikelen uit de uitslag wordt geschrapt. Hubbell: “Het was heel bijzonder om mijn verloofde op de tribune te zien. Normaal gesproken focussen we zoveel op onze eigen onderdelen waardoor we elkaar weinig zien.”

