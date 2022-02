Kunstrijden

Beijing 2022 | Valieva in tranen na korte kür individuele wedstrijd

Kamila Valieva beeindigde haar korte kür bij de individuele wedstrijd van de Olympische Spelen in tranen. De veelbesproken Russische had op dat moment wel de hoogste score en komt sowieso in actie bij de vrije kür. Bekijk hier haar korte kür

00:04:50, 2 uur geleden