Beijing 2022

Valieva leverde de positieve dopingtest af op 25 december tijdens de Russische kampioenschappen kunstschaatsen. Deze test werd uitgevoerd door het Russische antidoping-agentschap RUSADA. Het door het WADA-geaccrediteerde dopinglaboratorium in Stockholm maakte de positieve test dinsdag 8 februari aan Rusland bekend. Valieva werd hierop per direct geschorst door het RUSADA.

Dit was een dag na de Olympische teamcompetitie, waar Rusland goud won met Valieva als belangrijkste troef. Valieva ging meteen in beroep tegen de beslissing en daarop hief RUSADA de schorsing op, waardoor Valieva gewoon weer gerechtigd was om haar Olympische Spelen te vervolgen.

Het IOC was het echter niet eens met dit besluit en ging op zijn beurt in beroep tegen het besluit van RUSADA om de schorsing op te heffen. Omdat het een door Rusland afgenomen dopingtest betreft, valt de zaak niet onder de jurisdictie van het IOC en het ITA. De zaak gaat nu naar het CAS in Zwitserland om een besluit te forceren over de geldigheid van de olympische landenwedstrijd. Rusland won hierop goud door de Verenigde Staten en Japan voor te blijven.

Bescherming van een minderjarige

De zaak is extra gecompliceerd omdat Valieva pas vijftien jaar oud is. Minderjarigen worden in dit soort zaken extra beschermd. Dit is de reden dat het ITA de positieve dopingtest niet direct wereldkundig maakte. Men wilde zeker weten dat alle procedures juist gevolgd werden en dat de identiteit van de minderjarige Valieva beschermd zou worden. Dit leidde tijdens de medailleceremonie tot de vreemde situatie dat deze ineens geen doorgang kon vinden.

Omdat er haast geboden is bij deze zaak gaat het ITA nu namens het IOC de zaak tegen Valieva bij het CAS leiden. De Russische staat op de rol om dinsdag 15 februari te beginnen aan de individuele wedstrijd.

