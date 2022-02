Of Valieva nog in actie mag komen op de Spelen ligt in de handen van het CAS, zo werd vanochtend bekend gemaakt door het International Testing Agency.

Het instituut bevestigde het bericht dat Valieva positief was getest op het verboden middel Trimetazidine tijdens de Russische nationale kampioenschappen in december.

Ad

De positieve test is geanalyseerd en gerapporteerd door een Zweeds geaccrediteerd laboratorium van het Wereldantidopingagentschap (WADA) op 8 februari. De positieve test kwam één dag nadat ze de ROC naar goud leidde tijdens het team event. Valieva kreeg meteen een schorsing aan haar broek nadat het testresultaat bekend werd gemaakt.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Valieva testte positief op verboden middel in aanloop naar spelen 5 UUR GELEDEN

Beijing 2022 | Valieva stelt Russisch teamgoud veilig

Statement ROC

Het ROC kwam vanochtend met een statement dat Valieva zowel voor als na de positieve test negatief testte. Het statement luidt verder. "Tegelijkertijd slaagde de atleet alle dopingtests voor en na 25 december 2021, inclusief die in Peking tijdens het kunstschaatstoernooi. Alle resultaten zijn negatief."

"De voorlopige schorsing houdt in dat de atlete vanaf 8 februari 2022 niet het recht had om deel te nemen aan Russische en internationale wedstrijden totdat een definitieve beslissing is genomen."

"Om de rechten en belangen van de Russische atleet te beschermen, werden in deze zaak gekwalificeerde advocaten betrokken, die de atleet van alle nodige juridische bijstand verlenen. In overeenstemming met de All-Russian Anti-Doping Rules en de World Anti-Doping Code heeft de atleet RAA RUSADA verzocht om een ​​versnelde hoorzitting te houden over de voorlopige schorsing. De hoorzittingen vonden plaats op 9 februari 2022. Naar aanleiding van de resultaten van de hoorzittingen heeft de tuchtcommissie van RAA RUSADA de tijdelijke schorsing van de sporter ingetrokken."

Individuele wedstrijden

Het CAS gaat de zaak in de komende dagen bekijken. In de tussentijd mag Valieva 'gewoon' meedoen aan de individuele wedstrijden, waar ze topfavoriete is voor de gouden medaille.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

https://landing.discoveryplus.com/nl/beijing-2022/?utm_campaign=NL-EU-D1-EU-C7-EU-BAU-DR-W-WinterSports-Olympics-220101-NA&utm_medium=referral&utm_source=eurosport.nl&utm_content=story-content-text-subscribe

Beijing 2022 Beijing 2022 | Wie is Nathan Chen - de Olympisch kampioen kunstrijden GISTEREN OM 06:39