Beijing 2022 | Van Zundert trots op olympisch avontuur

De Brabantse was blij dat ze de hele race overeind kon blijven. Eerder dit jaar op het Europees Kampioenschap mocht ze de vrije kür niet rijden vanwege twee valpartijen in de korte kür. "Ik heb er vooral van genoten. Ik wilde goed rijden en genieten, want dit maak je niet vaak mee. Mijn eerste keer was heel speciaal voor mij."

De zeventienjarige van Zundert zegt dat ze veel positieve reacties heeft gekregen op haar olympische succes. "Mijn ouders, vrienden, familie. mijn school waren allemaal trots op me. Het is toch wel leuk om terug te zien hoeveel mensen je enthousiast kunt maken met de sport."

Milaan 2026

Na haar kür heeft ze nu het vizier al op de volgende Spelen gericht. "Ik hoop dat ik over vier jaar in Milaan er weer mag staan, daar gaan we hard voor werken."

"Ik ben het meest trots op dat ik tijdens de opening de vlag mocht dragen en Nederland mocht representeren in het kunstschaatsen", zegt ze over haar mooiste moment deze Spelen.

