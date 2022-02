Er komt de laatste weken veel op de net 17 jaar geworden Lindsay van Zundert af. Haar uitverkiezing tot vlaggendraagster tijdens de openingsceremonie bracht de nodige media-aandacht met zich mee. Het kostte haar naar eigen zeggen onlangs een plek in de finale van het Europees kampioenschap: "Het was echt wel heel veel," concludeerde ze destijds na afloop.

Ad

"Het is natuurlijk heel leuk en lief van de mensen, maar mijn hoofd ontplofte", gaf Van Zundert aan, maar ze bleef ook positief. Ze ging er alles aan doen om op de Winterspelen haar beste kür neer te zetten.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Wat moet je weten over kwestie-Valieva? - De Slotronde legt alles uit 2 UUR GELEDEN

Inmiddels heeft ze enigszins kunnen wennen aan haar nieuwe situatie van bekende Nederlander, maar de grootsheid van de Spelen brengt natuurlijk ook weer unieke druk met zich mee. Plots houdt een veelvoud van het normale publiek met argusogen haar prestaties in de gaten.

STRESS

Tegenover Omroep Brabant sprak de Belgische trainster Carine Herrygers van de Etten-Leurse haar zorgen uit over de mentale staat van haar jonge pupil. "Ze voelt volgens mij veel druk. Ik zie een andere Lindsay dan dat ik in Nederland zag."

EK kunstrijden | Bekijk hier de korte kür van Lindsay van Zundert

Datzelfde gevoel had Herrygers een jaar geleden ook en toen presteerde Van Zundert geweldig op het WK in Stockholm. Ze eindigde daar als 16e, na zich als 24e voor de vrije kür te hebben gekwalificeerd. Dinsdag plaatsen de eerste 24 zich voor de finale, dus een herhaling van haar sterke optreden in Zweden is vereist.

RICHAUD

Van Zundert gaat met Benoît Richaud een gooi doen naar olympisch succes. De bekende choreograaf bedacht eerder de oefeningen van grote spelers uit de sport als de Japanse Rika Kihira en de Russin Jelizaveta Toektamysjeva.

Nu hoopt Van Zundert dus te profiteren van zijn creatieve talent. Dat zal ze doen op de klanken van 11 Past The Hour van Imelda May, een nummer dat Richaud bij zijn kür koos. Het is een a-typisch nummer voor bij het kunstschaatsen: "Het is muziek die misschien zelfs nog nooit gedraaid is bij het kunstrijden, maar ik dacht: waarom niet?"

OUDE TIJDEN HERLEVEN?

Sinds de Nederlandse hoogtijdagen in het kunstschaatsen, toen Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel de vaderlandse eer hooghielden met olympisch succes - Dijkstra won zelfs zilver (1960, Squaw Valley) en goud (1964, Innsbruck).

Het was de voormalig olympisch kampioene, inmiddels 80 jaar jong, die het talent van haar jonge landgenote herkende. De twee gingen het gesprek met Van Zunderts familie aan om te kijken wat hun stichting (Stichting Kunstrijden Nederland) voor het talent kon betekenen. Het betaalde zich uit en dinsdag keert eindelijk een Nederlands kunstschaatser terug op het olympisch toneel.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Wat moet je weten over kwestie-Valieva? - De Slotronde legt alles uit 2 UUR GELEDEN