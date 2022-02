Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. De internationale schaatsunie (ISU) laat weten dat een situatie is ontstaan waarop juridisch overleg met het internationaal Clympische Comité (IOC) nodig is. Ook het IOC kan geen extra informatie geven, behalve dat ze snel met een update hopen te komen.

Overmacht

Ad

Het Russische team won met maandag met overmacht de landenwedstrijd. Nog voor de afsluitende vrije kür hadden de ijsdansers Anastasia Mishina en Aleksandr Galliamov het goud al veilig gesteld nadat de ploeg ook de vrije kür paren hadden gewonnen. Ook bij de korte en vrije kür vrouwen behaalden de Russen dankzij Kamilia Valieva de hoogste score.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Chen leidt met wereldrecord na sensationele kür GISTEREN OM 06:17

Beijing 2022 | Valieva imponeert met prachtige kür in teamevent

De vijftienjarige Russische wist al dat het goud binnen was toen zij begon aan haar afsluitende vrije kür. Ze maakte er vervolgens een mooie show van met drie viervoudige sprongen en een spectaculaire drievoudige axel. Achter het winnende team pakten de kunstrijders van de Verenigde Staten zilver. Japan eindigde als derde.

Beijing 2022 | Valieva stelt Russisch teamgoud veilig

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Chen leidt met wereldrecord na sensationele kür GISTEREN OM 05:50