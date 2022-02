Lindsay van Zundert start in de finale als vierde. Ze staat rond 11:30 uur op het ijs. De zeventienjarige is de eerste Nederlandse kunstschaatser sinds Dianne de Leeuw. Zij won in 1976 zilver. Lindsay schaatst op muziek uit de Franse film Le meilleur reste a venir. Het nummer het Le discour d’Arthur. De kür van Van Zundert zal modern en vernieuwend zijn. Dat is de stijl van haar choreograaf Benoit Richaud.

De korte kür van Van Zundert was een succes. Ze behaalde een score van 59,24 punten, een nieuw persoonlijk record.

Beijing 2022 | De korte kür van Lindsay van Zundert

Loena Hendrickx

Ook voor de Belgische Loena Hendrickx was de korte kür een succes. Hendrickx behaalde een zevende plek met een goede score van 70,09 punten. Ze start in de derde startgroep en komt rond 13:45 uur op het ijs. De gracieuze Belgische heeft niet de sprongen die bijvoorbeeld de Russische meisjes laten zien, maar scoort veel punten door haar artisticiteit.

De door haar broer Jorik gecoachte Belgische schaatst op oosterse muziek. Een remix van The Mystic’s Dream van Loreena McKennitt, Spirits van Chronis Taxidis en Enta Omri van Achraf Kallel.

Kamila Valieva

Kamila Valieva zal blij zijn als de Olympische Spelen voorbij zijn. De vijftienjarige Russin testte in december positief op het hartmedicijn trimetazidine, dit werd vorige week bekend gemaakt. Alles over de dopingrel lees je hier.

Ze eindigde op de eerste plek na de korte kür en start daarom als laatste. Het is afwachten hoeveel viervoudige sprongen ze kan landen in haar vrije kür.

Beijing 2022 | Valieva stelt Russisch teamgoud veilig

