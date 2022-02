Kunstrijden

Beijing 2022 | Wat moet je weten over kwestie-Valieva? - De Slotronde legt alles uit

Het kunstrijden is in de ban van een dopingrel. En om het allemaal nog ingewikkelder te maken, is Kamila Valieva de hoofdrolspeelster. De pas vijftienjarige Russische won goud in de landenwedstrijd, maar of ze haar gouden medaille ooit krijgt, is de vraag. Toch is ze voorlopig niet geschorst. Wat is er aan de hand? De experts van De Slotronde geven tekst en uitleg.

00:03:48, 2 uur geleden